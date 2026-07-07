Algaida carga contra el Consell por usar agua de los acuíferos en el mantenimiento de la carretera de Manacor

El Ayuntamiento de Algaida reclama al Consell de Mallorca que deje de utilizar agua procedente de los acuíferos del municipio para las tareas de mantenimiento y limpieza de la carretera de Manacor. El grupo socialista eleva al pleno de esta tarde una moción en la que insta a la institución insular a recurrir a agua regenerada para estos trabajos en la autovía Ma-15 y su entorno.

Vista de la rotonda de Algaida. / R.F.

La alcaldesa socialista, Marga Fullana, defiende en la iniciativa que, en un contexto marcado por la falta de lluvias, el aumento de las temperaturas y la presión creciente sobre los recursos hídricos, la gestión responsable del agua debe ser “una prioridad” para todas las administraciones públicas. “Si se pide a la ciudadanía, así como a agricultores y ganaderos, que hagan un uso cuidadoso del agua, es evidente que las administraciones también deben utilizarla de forma responsable”, sostiene.

La moción subraya que los municipios del Pla de Mallorca dependen principalmente de los acuíferos para garantizar el abastecimiento de la población y que, a diferencia de otras zonas de la isla, no disponen de conexión a la red en alta de ABAQUA, lo que limita considerablemente las alternativas disponibles ante situaciones de escasez de agua. En el caso de Algaida, se advierte de que la empresa concesionaria del servicio municipal de agua ha alertado recientemente al Ayuntamiento de la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre el estado de los pozos y depósitos municipales para garantizar el suministro durante los meses de mayor consumo.

Tres puntos de captación

La moción señala que el Ayuntamiento tiene constancia de la existencia de tres puntos de captación de agua empleados por el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca en el corredor de la carretera de Manacor. Estos puntos se encuentran en los términos municipales de Algaida, Montuïri y Vilafranca de Bonany, y se destinan al mantenimiento de la red viaria y de las zonas verdes vinculadas a esta infraestructura.

El caso que más preocupa al consistorio es el punto de captación situado en la carretera de Manacor, dentro del término municipal de Algaida. Según recoge la moción, esta instalación ha necesitado incluso aportaciones externas de agua mediante camiones cisterna para garantizar su disponibilidad, un hecho que el equipo de gobierno considera incompatible con la situación hídrica que atraviesa el municipio. Por este motivo, los socialistas reclaman al Consell que las tareas de mantenimiento y limpieza de la carretera se realicen con agua regenerada procedente de depuradoras o de otras fuentes alternativas que permitan aliviar la presión sobre los acuíferos. La moción también pide que se den instrucciones a la empresa concesionaria responsable del mantenimiento de la Ma-15 para que revise sus criterios de consumo de agua.

Además, el Ayuntamiento propone que la institución insular replantee el riego y mantenimiento de las zonas verdes asociadas a las carreteras de Mallorca. En concreto, sugiere priorizar especies adaptadas al clima mediterráneo y con bajas necesidades hídricas, así como reducir aquellos riegos que no sean estrictamente necesarios.

El grupo socialista insiste en que la dependencia casi exclusiva de los acuíferos para garantizar el abastecimiento de la población, tanto en Algaida como en el conjunto del Pla de Mallorca, obliga a adoptar medidas inmediatas para preservar los recursos disponibles.

Ronda

El pleno también debatirá una segunda moción del grupo socialista en la que se reclama al Consell de Mallorca que acometa las mejoras pendientes en la Ronda de Algaida antes de formalizar su cesión al Ayuntamiento. El consistorio sostiene que la infraestructura presenta numerosas deficiencias de seguridad, conservación, accesibilidad y funcionalidad, recogidas en distintos informes técnicos, y defiende que solo asumirá su titularidad cuando se encuentre en condiciones adecuadas para el uso ciudadano. Entre los problemas detectados figuran la falta de iluminación en varios tramos del paseo, la escasa visibilidad nocturna, el deterioro de zonas ajardinadas, la pérdida de arbolado y vegetación, la presencia de vegetación espontánea que afecta a pavimentos y puntos de luz, así como desperfectos en pavimentos, muros y otros elementos constructivos.

La moción pide a la institución insular que redacte y ejecute un proyecto integral de mejora del alumbrado, una de las principales reivindicaciones vecinales, y que habilite una partida presupuestaria específica para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias. Además de renovar la iluminación y reparar elementos estructurales, el Ayuntamiento reclama la reposición del arbolado, las especies vegetales y los elementos paisajísticos deteriorados o desaparecidos antes de asumir la titularidad de la ronda.

Finalmente, en el pleno de este martes también se votará el nuevo convenio con los funcionarios del Ayuntamiento, en el que, entre otras ayudas de salud, se incorpora por primera vez la subvención de sesiones de asistencia psicológica.