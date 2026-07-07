Alcúdia declara tres plazas del municipio como espacios libres de humo

El pleno ordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Alcúdia ha aprobado una propuesta presentada por todos los partidos con representación municipal, a excepción de Unides Podem, y por los dos ediles no adscritos (exmiembros de Vox), para declarar como espacios libres de humo las plazas de Jaume Qués y Porta de Mallorca, en Alcúdia, y de Cas Vicari, en el Port d’Alcúdia, con el objetivo de fomentar la vida saludable.

La alcaldesa Fina Linares ha explicado que la moción parte de una propuesta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que ya se ha aplicado en diversos municipios de la isla para concienciar a la población sobre los daños que provoca el tabaco y para convertir las tres citadas plazas del municipio en lugares “más saludables”.

El debate político sobre esta moción se ha enfocado hacia si estas declaraciones de espacios sin humo son realmente efectivas para concienciar contra el tabaco y hasta dónde pueden llegar las administraciones para conseguir que la gente respete los objetivos de estas distinciones simbólicas, ya que no se puede prohibir que la gente fume en los espacios públicos.

En este sentido, Bàrbara Rebassa, del PSOE, ha calificado el mensaje de las declaraciones como “muy positivo”, aunque ha reprochado al equipo de gobierno que no haya “hecho nada” para aplicar una pasada moción socialista para declarar como espacios sin humo las playas del municipio.

La Plaça Porta de Mallorca, ubicada junto al Auditori de Alcúdia, también ha sido declarada como espacio sin humo. / DM

Por su parte, Maria Ramos, de Unides Podem, único grupo que no se ha sumado a la moción conjunta aprobada por el pleno, ha criticado que de las 57 playas adheridas al programa de ‘playas sin humo’ “solo una esté en Alcúdia” y además “está llena de colillas y de gente fumando”.

La portavoz ha añadido que “es importante” ampliar los espacios sin humo pero ha tildado de “hipócritas” estas campañas que “pretenden quedar bien con la AECC y después no hacen nada”, por lo que ha instado a retirar el punto del pleno para “preparar una estrategia para hacer cumplir las mociones”.

La regidora Carme García, de UXA, ha replicado que el Ayuntamiento no puede prohibir el tabaco en la calle porque “hay una ley estatal por encima” que lo impide.

La representante de Unides Podem ha añadido que “de alguna forma” se debería incitar a los fumadores a respetar los espacios sin humo. “Hay municipios en los que socorristas, vecinos y policías ayudan en este sentido”, ha señalado Ramos.

García ha dicho después que colocarán los carteles cedidos por la AECC, pero ha dejado claro que “no iremos a vigilar y decir a la gente que no puede fumar” porque, según ha asegurado, “la gente fuma incluso en lugares donde está prohibido como los hospitales”.

La moción se ha aprobado con 20 votos a favor y uno en contra de la representante de Unides Podem.

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Por otra parte, la corporación ha aprobado por unanimidad una moción de Unides Podem a favor de realizar gestiones para lograr una modificación de la regla de gasto que permita al Ayuntamiento invertir el remanente municipal. La propuesta insta a la institución a encargar informes de secretaría e intervención que “ilustren” a los regidores sobre la situación legal actual y los efectos de dos decretos de 2025 y 2026 que “flexibilizan” las reglas del gasto, entre otras propuestas.