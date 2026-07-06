Sonia Daudén, alcaldesa de Consell: «La política municipal solo tiene sentido si está al servicio de las personas»

Sonia Daudén se convirtió el pasado 20 de junio en la primera mujer que rige los destinos de Consell, en sustitución del veterano exalcalde socialista Andreu Isern, gracias al pacto entre PSOE y Som Consell.

Sonia Daudén inició su recorrido político en las elecciones de 2011, en las listas del PP, quedando en la oposición. Sin embargo, abandonó la formación antes de finalizar la legislatura, junto con otros tres integrantes de la candidatura, por discrepancias con las políticas impulsadas por José Ramón Bauzá, especialmente en materia lingüística.

En 2015 se presentó como integrante de la nueva agrupación de electores Som Consell, una formación independiente centrada únicamente en trabajar por el bien del municipio. La candidatura obtuvo dos concejales y llegó a un acuerdo con el PSOE para formar un pacto de gobierno. En aquella legislatura, Daudén asumió las áreas de Servicios Sociales y Sanidad.

En las elecciones de 2019 encabezó la lista de Som Consell, que obtuvo un concejal, y reeditó el pacto con el PSOE. Durante esa legislatura fue responsable de Servicios Sociales, Igualdad y Participación Ciudadana.

En las elecciones de 2023 volvió a encabezar la candidatura de Som Consell, que obtuvo dos regidores, y nuevamente se reeditó el pacto con el PSOE. La novedad de esta legislatura es que la alcaldía se ha repartido entre ambas formaciones: tres años para el PSOE y uno para Som Consell. Durante estos tres primeros años, Daudén ha sido responsable de las áreas de Servicios Sociales, Igualdad, Participación Ciudadana, Juventud, Mercados y Personal. Ahora encara la recta final de la legislatura como alcaldesa.

Después de 11 años como regidora, ¿cómo se siente con la vara de mando?

Me siento muy ilusionada, pero también con un gran sentido de la responsabilidad. Ser alcaldesa es un honor, pero también un compromiso muy importante. Me siento preparada porque este camino no empieza ahora, sino que es el resultado de más de una década de trabajo diario.

¿Se siente orgullosa de ser la primera alcaldesa de Consell?

Sí, sin duda. Es un orgullo personal, pero me gusta verlo como un paso colectivo. Es el resultado de muchas mujeres que antes que yo trabajaron, lucharon y abrieron camino. Si mi nombramiento sirve para que las niñas y jóvenes de Consell vean que pueden llegar a ser lo que quieran y alcanzar cualquier meta que se propongan, habrá valido aún más la pena.

Ahora, como alcaldesa, ¿qué concejalías continuará gestionando y qué nuevas responsabilidades asumirá?

Seguiré llevando las concejalías que he gestionado hasta ahora, muy vinculadas al ámbito social, porque son áreas en las que he trabajado durante muchos años y con las que me siento muy comprometida. Además, asumiré nuevas responsabilidades, como Policía Local y Hacienda. Es un paso importante que afronto con ilusión y con muchas ganas.

Tres legislaturas de pacto. ¿Ha habido algún momento en que peligrara el acuerdo por desavenencias?

Como en cualquier gobierno de coalición, ha habido diferencias de opinión y debates. Sin embargo, siempre ha prevalecido el respeto mutuo y la voluntad de llegar a acuerdos. Tanto el PSOE como Som Consell hemos tenido claro que lo importante era trabajar por el municipio, y eso ha permitido que los pactos hayan sido estables durante todos estos años.

¿Qué novedades habrá en el consistorio?

Más que novedades, habrá una continuidad del trabajo que hemos venido desarrollando durante esta legislatura. Nuestro objetivo es seguir avanzando en los proyectos que ya están en marcha y mejorar todo aquello que sea posible, adaptándonos a las necesidades que vayan surgiendo.

¿Habrá cambios respecto al modelo impulsado por el PSOE?

Creo que cada alcalde imprime su propio estilo, pero los objetivos seguirán siendo los mismos: mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, mantener unas cuentas saneadas y seguir impulsando proyectos para el pueblo.

¿Está satisfecha con los pactos alcanzados con el PSOE?

Sí, estoy satisfecha. Estos pactos han permitido que Som Consell forme parte del equipo de gobierno y pueda trabajar directamente por nuestro municipio, que es el objetivo con el que nació nuestra agrupación. Gracias a estos acuerdos hemos podido impulsar proyectos, gestionar áreas importantes y contribuir a mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

La relación con el alcalde saliente, Andreu Isern, ¿ha sido fluida o en algún momento ha peligrado?

La relación ha sido muy buena. Hemos compartido muchos años de trabajo y eso genera confianza. Como es lógico, en ocasiones hemos tenido puntos de vista distintos, pero siempre hemos sabido resolverlos mediante el diálogo y el respeto.

Según el alcalde saliente, su primera preocupación eran los vecinos de Consell. ¿Continuará con esta política?

Absolutamente. La política municipal tiene sentido cuando está al servicio de las personas. Mi prioridad seguirá siendo escuchar a los vecinos, atender sus necesidades y buscar soluciones a los problemas reales del día a día.

El alcalde saliente ha dicho que está más que preparada para ser alcaldesa. ¿Le preocupa no estar a la altura?

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Respeto mucho las palabras de Andreu y se las agradezco. Una responsabilidad así impone y da un poco de vértigo, pero también la afronto con mucha ilusión. Después de años de dedicación y trabajo en el Ayuntamiento, me siento preparada para asumir este reto. Espero estar a la altura y poder hacerlo bien.