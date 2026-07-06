Portocolom estrena bus urbano gratuito este verano: paradas, horarios y recorrido

El Ayuntamiento de Felanitx ha puesto en marcha este lunes el primer servicio municipal de autobús urbano de Portocolom, una iniciativa gratuita con la que se pretende aliviar la congestión de tráfico que registra el núcleo costero durante los meses de verano y ofrecer una alternativa gratuita al vehículo privado tanto a residentes como a visitantes.

Horarios del nuevo bus urbano de Portocolom. / Aj.

El servicio funcionará como una prueba piloto desde este lunes hasta el 1 de octubre de 2026. La línea nace como complemento a la red de transporte interurbano del TIB y ha sido diseñada para conectar zonas que hasta ahora no disponían de transporte público.

El concejal de Turismo, Toni Peña, ha subrayado que la medida busca aliviar la presión del tráfico en Portocolom durante los meses de mayor afluencia, cuando al movimiento habitual de los residentes se suma la llegada de numerosos visitantes, tanto de otros puntos de Mallorca como de fuera de la isla. “Buscamos quitar carga de vehículos”, admite. Peña ha recordado que Portocolom presenta una configuración urbana muy extensa. "De Cala Marçal a s'Arenal, que son las dos playas principales, hay unos seis kilómetros. Queremos unir los puntos más importantes del pueblo con un autobús urbano gratuito para que tanto residentes como visitantes puedan moverse de una manera más ágil y sin cargar de coches el pueblo", ha afirmado.

El nuevo bus urbano de Portocolom. / Aj.

Catorce recorridos diarios

El pionero servicio estará operativo todos los días de la semana entre las 9 y las 22.50 horas. Se han programado siete salidas diarias, aunque cada una realizará dos vueltas consecutivas al recorrido, lo que supone un total de 14 trayectos cada jornada. El itinerario será circular para garantizar que todas las paradas queden conectadas entre sí. Según ha detallado Peña, esta configuración permite que los usuarios puedan desplazarse entre cualquier punto del recorrido sin necesidad de cambiar de vehículo. "Si empiezas en el Moll y un usuario sube en Vapor Santueri, si no se hace otra vuelta no podría llegar, por ejemplo, al Moll o a Es Corso", ha puesto como ejemplo.

El autobús efectuará parada en los apeaderos compartidos con el TIB —Moll, Es Corso, Cala Marçal, Gravina, Vapor Santueri y Ronda Nadal Batle— y también en tres nuevas paradas habilitadas por el Ayuntamiento: el cruce de las calles Cala Marçal y Assumpció, la placeta del Carrer Nou, en la zona de sa Capella, y la playa de s'Arenal.

Uno de los aspectos que el consistorio ha querido potenciar es la intermodalidad. Así, los horarios se han coordinado para facilitar los enlaces con las líneas 512 y 428 del TIB. "Para poner en marcha un autobús urbano de estas características ha sido necesario elaborar un plan de explotación y coordinarlo con el Consorci de Transports. Nuestra intención era enlazar con el TIB para facilitar la conexión a quienes llegan en las líneas regulares", ha reconocido el edil.

Prueba piloto

El Ayuntamiento evaluará durante este verano el funcionamiento del servicio y el volumen de usuarios. "Es una prueba piloto. Queremos comprobar si funciona y cuál es el nivel de uso. Si la respuesta es buena, la intención es implantarlo de forma más definida o a largo plazo. Como se trata de una prueba piloto, durante este periodo puede sufrir modificaciones", ha concretado Peña.

El concejal ha destacado que la iniciativa responde a una demanda vecinal ante el incremento del tráfico registrado en los últimos años. "Los residentes nos decían que cada vez hay más coches y que circular por Portocolom era complicado", ha admitido. El servicio se prestará con un minibús de 19 plazas adaptado para personas con movilidad reducida mediante rampa de acceso. El vehículo, de dimensiones reducidas para facilitar la circulación por las estrechas calles del núcleo costero, cumple la normativa de emisiones Euro VI o de cero emisiones y dispone de sistema de climatización.

Peña ha recordado que se llegó a estudiar la posibilidad de recuperar una conexión marítima interior, similar a la antigua golondrina que cruzaba el puerto, aunque finalmente se descartó por resultar inviable. Ahora, el Ayuntamiento confía en que los residentes puedan utilizar el autobús para sus desplazamientos cotidianos, ya sea para hacer compras, acudir a la playa o visitar a familiares y amigos, al tiempo que se reduce la presión del tráfico en el litoral felanitxer. Con este servicio pionero, Felanitx da un paso adelante hacia un modelo de movilidad más moderno, sostenible y pensado para mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de Portocolom.