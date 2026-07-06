Inca amplía las zonas de sombra y refuerza su red de refugios climáticos

El Ayuntamiento de Inca ha puesto en marcha este verano nuevas actuaciones para ampliar las zonas de sombra en distintos espacios públicos y consolidar la red municipal de refugios climáticos. El objetivo de estas medidas es mejorar el confort de la ciudadanía durante los meses de mayor calor y avanzar en la adaptación de la ciudad a los efectos del cambio climático.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que el Consistorio continúa trabajando para adecuar los espacios públicos a las nuevas realidades climáticas y garantizar entornos más confortables y saludables para la población. "Continuamos trabajando para adaptar los espacios públicos de la ciudad a las nuevas realidades climáticas y garantizar espacios más confortables y saludables para la ciudadanía, especialmente durante los meses de más calor", ha señalado.

Imagen de otra zona de sombra creada por el Ayuntamiento. / Marcos Garcia Sastre

Entre las actuaciones realizadas destaca la instalación de cañizo en las estructuras de sombra ya existentes en varias plazas del municipio. En concreto, se ha actuado en la plaça del Lledoner, una plaza situada en el barrio de Crist Rei, la plaça de Antoni Pons y la plaça de Lompoc. Gracias a estas intervenciones se ha incrementado la superficie sombreada, mejorando las condiciones de uso de estos espacios durante las horas de mayor insolación.

Asimismo, el Ayuntamiento ha vuelto a instalar una estructura provisional de sombra en la plaça del Mercat, una medida que ya se había aplicado en los últimos veranos debido a la elevada exposición solar de este espacio. Paralelamente, en la plaça Mallorca se están llevando a cabo diferentes pruebas para estudiar nuevas soluciones que permitan ampliar las zonas protegidas del sol de forma eficaz.

Moreno ha subrayado que el objetivo de estas actuaciones es favorecer el uso de los espacios públicos también durante los meses más calurosos del año y contribuir al bienestar de vecinos y visitantes.

El objetivo es potenciar el bienestar ciudadano durante los episodios de calor extremo. / Marcos Garcia Sastre

Además de las nuevas zonas de sombra, el Consistorio ha impulsado una red de refugios climáticos, una iniciativa que identifica espacios interiores y exteriores con condiciones adecuadas de confort térmico para que la ciudadanía pueda resguardarse durante los episodios de altas temperaturas. Esta red pone a disposición de los vecinos diferentes equipamientos municipales y espacios públicos preparados para ofrecer protección frente al calor, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

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La ampliación de las zonas de sombra y la consolidación de la red de refugios climáticos forman parte de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático, con la que el Ayuntamiento pretende avanzar hacia una ciudad más resiliente, sostenible y preparada para afrontar el aumento de las temperaturas, al tiempo que mejora la calidad de vida de la ciudadanía.