El Bibliomóvil de Andratx acerca la lectura este verano al Port, s’Arracó, Sant Elm y Camp de Mar

El Bibliomóvil de la Biblioteca Municipal Jaume Bover ha iniciado esta semana su recorrido estival con una primera parada en el mercado del Port d'Andratx, donde ofrecerá cada lunes, de 9 a 13 horas, servicio de préstamo, devolución y consulta de libros para residentes y visitantes. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Andratx, pretende acercar la lectura a los diferentes núcleos del municipio durante los meses de mayor afluencia de población, facilitando el acceso al servicio bibliotecario fuera de las instalaciones habituales.

El programa continuará los martes en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de s'Arracó, mientras que la Biblioplaya se desplazará los jueves a Sant Elm y los viernes a Camp de Mar, también en horario de mañana.

Club de lectura

La programación de verano de la Biblioteca Municipal incluye además una nueva sesión del Club de Lectura, prevista para el próximo 6 de agosto, en la que se comentará la novela Las gratitudes. La Biblioteca Municipal Jaume Bover mantendrá durante el verano su horario habitual, de lunes a sábado, entre las 9 y las 14 horas.

Noticias relacionadas

La concejala de Servicios Municipales, Laura Monedero, ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es "acercar la biblioteca a vecinos y visitantes, facilitando el acceso a la lectura allí donde disfrutan del verano". Además, ha animado a la ciudadanía a utilizar este servicio itinerante y participar en las actividades organizadas por la biblioteca durante la temporada estival.