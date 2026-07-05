Vecinos de Pollença se manifiestan contra la instalación de plantas de baterías de litio

Pollença continúa con las acciones para evitar la instalación de plantas de baterías de litio en fincas rústicas del municipio. Este domingo, aprovechando la celebración del mercado semanal, más de 200 vecinos se han manifestado, han exhibido pancartas y han recogido firmas para ir sumando apoyos a esta causa. La celebración del acto también ha contado con la participación de representantes municipales y de Xeremiers Orats.

Nuevas movilizaciones

No será la última acción que lleve a cabo la sociedad civil de Pollença para frenar estos proyectos que se situarían en Llenaire y en l'Almadrava. El próximo jueves a las 19:00 horas han organizado una concentración en una finca de l'Almadrava vecina del terreno afectado; y el sábado 11 de julio coincidiendo con la celebración de la Cursa Marinera, se concentrarán en el Port de Pollença, recogerán de nuevo firmas y expondrá sus argumentos contra estas instalaciones energéticas.

Un pueblo cohesionado

Asociaciones de vecinos, todos los partidos políticos, empresarios, hoteleros, comerciantes, Confraria de Pescadors... Pollença en pleno se ha unido contra la puesta en marcha de estas iniciativas industriales en suelo rústico. Tal y como explica Miquel Àngel Sureda, regidor de Més, ya se han empezado a presentar alegaciones de asociaciones y también de particulares. Así mismo el movimiento también cuenta con el apoyo de entidades como ARCA, Gob y Arrels Marines. "Todos estamos en la misma línea los partidos políticos, tejido asociativo, empresarial, económico, medioambiental, vecinal: entendemos que en el suleo rútico este tipo de plantas no tiene cabida".

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"Somos optimistas. Tenemos un pueblo unido, cohesionado", dice Sureda quien subraya el nivel de organización que ha alcanzado el movimiento. En este sentido destaca que la recogida de firmas, tanto física como a través de la plataforma change.org, sigue sumando apoyos; y explica que se ha contratado una empresa especializada para que lleve a cabo alegaciones técnicas. "No vamos a parar. Exigimos que el Govern escuche la voluntad del pueblo de Pollença", insiste.