Noche mágica en el Caló d'en Busques: el XIV Festival Internacional de Música Vila de Santanyí cautiva el público con 'Música arran de mar'

El concierto 'Música arran de mar', enmarcado en el XIV Festival Internacional de Música Vila de Santanyí, superó todas las expectativas artísticas, ofreciendo una estampa marinera excepcional bajo la luna llena que presidió la velada. Los asistentes llegaron al recinto mientras los últimos rayos de sol se ponían sobre el puerto, creando una atmósfera de paz y expectación. Con las entradas totalmente agotadas, el público llenó el espacio para recibir al Cor de la Generalitat Valenciana, la soprano Ofelia Sala y el pianista Bartomeu Jaume, dirigidos por el maestro Jordi Blanch.

El instante culminante de la noche, que levantó una oleada de emoción entre los presentes, se produjo hacia el final del espectáculo. Los miembros del Cor de la Generalitat abandonaron el escenario para ocupar el pasillo central entre el público mientras interpretaban Và pensiero sull’ali dorate de Verdi. En paralelo, la soprano Ofelia Sala, que ha pisado escenarios como el Metropolitan de Nueva York o la Scala de Milán, se despidió del escenario de la manera más poética posible: a bordo de un llaüt al remo, perdiéndose lentamente en las aguas del caló mientras la música resonaba en cada rincón del puerto.

El programa ofreció un viaje desde la solemnidad de la ópera europea, con piezas de Gounod, Wagner o Verdi, hasta la vivacidad de la zarzuela, con títulos como Los Gavilanes o La verbena de Paloma. Especialmente aplaudida fue la interpretación del final de la ópera El Castell d'iràs i no tornaràs del compositor Jaume Mas Porcel, una apuesta por la recuperación del patrimonio musical balear.

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El regidor de Cultura, Mateu Nadal, se mostró visiblemente emocionado al acabar la función: "Hemos vivido un momento que quedará grabado en la memoria del festival. Ver al Cor de la Generalitat cantando entre el público es la imagen de perfección y sorpresa que buscamos en este ciclo". Por su parte, la alcaldesa de Santanyí Maria Pons, quiso destacar el impacto del acontecimiento: "El nivel de una formación galardonada con el Grammy Latino como es este coro, unido a la belleza natural de Cala Figuera, reafirma nuestro compromiso de seguir ofreciendo experiencias únicas a nuestros vecinos y visitantes". Con este éxito, el XIV Festival de Música Vila de Santanyí continúa su programación consolidándose cómo una de las citas culturales más potentes de Baleares.