Calvià une cine, deporte y compromiso social en apoyo a la investigación del cáncer de mama

El próximo lunes 6 de julio, a las 19:00 h, el Teatre Sa Societat de Calvià será el escenario de un encuentro que visibiliza la realidad de las personas con cáncer de mama y refuerza el compromiso institucional con la investigación médica.

El acto contará con dos momentos destacados: la proyección del premiado documental "Sacar pecho: un viaje contra el miedo", una obra que explora la resiliencia y el acompañamiento durante el proceso oncológico, y la entrega de la donación de 3.849 € por parte del Ajuntament de Calvià y la Fundación Calvià 365 a la Fundación SOLTI.

El evento busca alinearse con la misión del grupo de investigación de integrar la voz de las pacientes en la investigación clínica, asegurando que los avances científicos en cáncer de mama respondan, de manera efectiva, a las prioridades y la calidad de vida de quienes viven el proceso.

La acción forma parte de la campaña de concienciación sobre turismo sostenible en Magaluf, que promueve actitudes responsables entre turistas y residentes, fomentando la convivencia y el cuidado del entorno; una iniciativa impulsada por el Govern Balear y financiada a través del Impuesto de Turismo Sostenible. El Ayuntamiento de Calvià enmarca estas acciones bajo el lema de 'Magaluf for All'.

Una mirada a la realidad oncológica

El documental "Sacar pecho: un viaje contra el miedo", una destacada producción mallorquina, ha pasado por el Atlántida Film Fest, la Diada de Mallorca y se ha inscrito a los Premios Goya y Forqué 2025. Fue promovida por el equipo médico formado por la oncóloga médico Antonia Perelló, la psicooncóloga Mònica Martí y el cirujano Valerio Corazza, con producción ejecutiva de Vivirdelcuento y cuenta con la participación de la Fundación SOLTI.

El film narra la travesía a pie de ocho mujeres diagnosticadas de cáncer de mama a lo largo de Sa Travessa, en la Serra de Tramuntana. Más que un desafío físico, el film propone un diálogo sobre la vivencia de la enfermedad, donde el esfuerzo colectivo y la conexión natural actúan como herramientas de apoyo emocional. El relato intercala estos testimonios personales con la visión del equipo médico oncológico, subrayando la importancia del acompañamiento humano durante el diagnóstico y el tratamiento.

Apoyo a la investigación

La donación que recibirá la Fundación SOLTI —grupo académico de referencia en investigación clínica oncológica— se compone de una subvención nominativa de 3.000 € del Ajuntament de Calvià y 849 € recaudados por la Fundación Calvià 365 a través de las pruebas deportivas infantiles: Challenge Peguera Mallorca 2025, Sant Silvestre Calvianera 2025 y Half Marathon Magaluf 2026. Estos fondos se destinarán a impulsar la investigación clínica para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas diagnosticadas, así como a dar voz a las pacientes en el desarrollo de tratamientos oncológicos.

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Teaser del documental