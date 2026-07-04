Un centenar de trabajadores del Ferrocarril de Sóller denuncia la falta de seguridad con una protesta frente a la estación

Alrededor de un centenar de trabajadores del Ferrocarril de Sóller se ha concentrado este sábado frente a la estación de Sóller para denunciar la falta de seguridad en la explotación ferroviaria y reclamar a la dirección de la empresa la implantación de protocolos y medidas que garanticen unas condiciones de trabajo seguras tanto para la plantilla como para los usuarios.

La protesta, convocada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de las Illes Balears a petición de la asamblea de trabajadores, consistió en una sonora pitada que se prolongó durante una hora y media y en la exhibición de numerosas pancartas con lemas como “Personal del Tren de Sóller en lluita per la seguretat i per la negociació”, “Sense seguretat no hi ha feina digna”, “Protocols de seguretat, ja!!!”, “No volem lamentar accidents, volem evitar-los”, “La seguretat no es negocia” y “La seguretat és un dret, no un privilegi”.

"Punto límite"

Durante la concentración, el representante del sindicato CCOO, Miquel Àngel Valent, aseguró que la plantilla ha decidido movilizarse tras constatar que en las últimas semanas se han producido diversos incidentes en la circulación tanto de trenes como de tranvías sin que, a su juicio, la empresa haya adoptado medidas para corregir la situación. Según explicó, se ha llegado a un “punto límite” que hace imprescindible reforzar la seguridad en la circulación de los convoyes y en el trabajo diario de los empleados.

Actualización del reglamento de circulación y del plan de emergencias

Entre las principales reivindicaciones, los trabajadores reclaman la implantación de protocolos de trabajo en los talleres, la creación de una comisión de seguridad y salud, la actualización del reglamento de circulación y del plan de emergencias, así como una mayor formación para la plantilla. Asimismo, exigen la homologación de los trenes y tranvías para que puedan circular con todas las garantías exigibles.

Valent subrayó que todas estas demandas responden a “cuestiones básicas” para cualquier explotación ferroviaria y recordó que las reivindicaciones ya han sido trasladadas a la dirección del Ferrocarril de Sóller, a la Inspección de Trabajo y al departamento de Movilidad del Govern balear. También quiso desvincular expresamente esta movilización de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a un grupo de trabajadores y que hasta ahora había mantenido paralizada la negociación del convenio colectivo, insistiendo en que la protesta responde exclusivamente a motivos relacionados con la seguridad.

Situación "crítica" de seguridad

El comité de empresa sostiene que la situación en materia de seguridad ferroviaria y salud laboral es “crítica” y denuncia la falta de respuestas por parte de la empresa. Ante ello, FSC-CCOO ha presentado diversas denuncias ante la Inspección de Trabajo, la Dirección General de Movilidad y la Dirección General de Emergencias para alertar del riesgo que, a su juicio, supone esta situación para los trabajadores y para los usuarios del histórico servicio ferroviario.

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El sindicato sostiene que en las últimas semanas se han registrado varios incidentes graves relacionados con la circulación ferroviaria y reclama a la dirección del Ferrocarril de Sóller que impulse las inversiones y los protocolos necesarios para garantizar un servicio seguro y unas condiciones laborales dignas.