La primera GastroSerra convierte Mancor de la Vall en el escaparate de los productos con Distintivo Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca ha celebrado en Mancor de la Vall la primera edición de la GastroSerra. La jornada ha convertido el municipio en un escaparate del producto local y de los oficios que contribuyen a conservar el paisaje cultural de la Serra. La iniciativa, organizada por la institución en colaboración con Tramuntana XXI y el Ajuntament de Mancor de la Vall, se enmarca en la conmemoración del 15.º aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, acompañado por el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, ha visitado la feria y ha recorrido los diferentes espacios de la jornada, conociendo de primera mano a los productores participantes y sus productos.

La GastroSerra nace con el objetivo de dar visibilidad a los productos de la Serra, acercarlos a la ciudadanía y reconocer la labor de agricultores, ganaderos y elaboradores que, con su trabajo diario, contribuyen a mantener vivo este paisaje único. Durante toda la jornada, los asistentes han podido visitar los puestos de la Cooperativa de Sóller, Xia Joies Artesanals, la Cooperativa de Estellencs, Terra IóN, Son Moragues y Licors Tramuntana, donde cada productor ha presentado sus productos, ha explicado su vinculación con la Serra de Tramuntana, las materias primas y los procesos de elaboración, y ha ofrecido degustaciones y muestras a los visitantes.

La feria también ha contado con productores locales de Mancor de la Vall, un espacio gastronómico con elaboraciones hechas con producto local, una visita guiada por el municipio y la almazara de Son Morro a cargo de Tomàs Vibot, una ludoteca infantil y diferentes actividades divulgativas.

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La música ha sido una de las protagonistas de la jornada con las actuaciones de RocketSwing, que ha recorrido las calles del municipio en formato de charanga antes de ofrecer un concierto final. Además, se han entregado los premios del concurso «Recetas reinventadas de la Serra» y los visitantes han podido disfrutar de la Exposición Itinerante del VII Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial y de una instalación divulgativa con curiosidades sobre el paisaje de la Serra y los productores participantes.