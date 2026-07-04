Més per Capdepera plantea una campaña en países de origen para frenar el turismo de excesos

El grupo municipal de Més per Capdepera ha propuesto impulsar una campaña publicitaria dirigida a los países de origen de los turistas más vinculados al turismo de excesos, con el objetivo de disuadir su llegada a Cala Rajada si no están dispuestos a respetar la normativa y el entorno.

La iniciativa, que la formación prevé trasladar a la Mesa para la transformación del modelo turístico y contra el turismo de excesos, busca actuar desde el origen del problema y evitar la llegada de visitantes que generan conductas incívicas, especialmente en espacios naturales como Cala Agulla.

Desde Més per Capdepera —que actualmente ostenta la alcaldía del municipio en virtud de un pacto de gobierno con el Partido Popular— defienden que el fenómeno del turismo de excesos, presente desde hace décadas en Cala Rajada, no puede seguir minimizándose, aunque se concentre en determinadas semanas del año.

En este sentido, la formación ha puesto en valor algunas de las primeras medidas adoptadas desde la alcaldía, como los requerimientos a un hotel y a una empresa de viajes para retirar publicidad con mensajes que fomentaban los excesos o incluían contenido machista, acciones que, según destacan, se ejecutaron de forma inmediata. "Mientras tengamos la alcaldía, no dejaremos pasar ni una", avisan los ecosoberanistas.

Asimismo, señalan que ya se han alcanzado compromisos con el sector hotelero y el ocio nocturno para actuar contra los turistas incívicos —incluida su expulsión de los establecimientos— y para evitar campañas que asocien Cala Rajada con este tipo de turismo.

Por otra parte, también se contemplan medidas informativas dirigidas a los visitantes, como la distribución de folletos en determinadas épocas para recordar la normativa vigente y poner en valor los espacios naturales del municipio.

Con todo, Més per Capdepera insiste en que, más allá del refuerzo de efectivos por parte de las administraciones, la solución pasa por cambiar el modelo turístico y evitar la llegada de visitantes que no respeten la convivencia, el entorno y las ordenanzas municipales.

El Ayuntamiento pide más presencia de la Guardia Civil

La alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia (Més), y el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Filgueiras, se reunieron en Palma con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el secretario general de la Delegación, Rubén Castro, y el teniente jefe de la Guardia Civil para tratar diversos asuntos relacionados con la situación actual del municipio.

Durante el encuentro se abordaron los principales temas de seguridad que afectan a Capdepera, con especial atención a la vigilancia preventiva, la venta fraudulenta, los controles de tráfico y otras actuaciones orientadas a garantizar el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía.

En el transcurso de la reunión se informó de la llegada de 28 nuevos efectivos al cuartel de la Guardia Civil de Artà, lo que supondrá un refuerzo importante para la zona. En este sentido, el Ayuntamiento solicitó que parte de estos recursos también se destinen a Capdepera, con el objetivo de intensificar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades del municipio.

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La alcaldesa destacó la importancia de mantener una coordinación constante entre las distintas instituciones para garantizar la seguridad y la convivencia, y agradeció la predisposición del delegado del Gobierno y de los responsables de la Guardia Civil para continuar trabajando conjuntamente en esta línea.