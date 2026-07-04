Ferran Montero será el candidato de Més-Esquerra a la alcaldía de Manacor

Ferran Montero Sitges (Manacor, 1995) será el candidato de Més-Esquerra en Manacor para las próximas elecciones municipales de mayo del año que viene. Se confirma así un secreto a voces que durante los últimos meses había ido llegando a los círculos político-periodísticos locales.

Montero substituye así al actual alcalde manacorí, Miquel Oliver, quien hace ya dos años confirmó que no se presentaría a unos nuevos comícios municipales y que hace solamente unas semanas se postuló como próximo candidato ecosoberanista para a la presidencia del Consell de Mallorca.

Hombre de partido

El actual concejal de Cultura es un hombre de partido que poco a poco ha ido ganando protagonismo durante la última legislatura pese a su juventud. “Me siento preparado. Es cierto que supone una responsabilidad, porque llegué al partido con 19 años cuando Miquel [Oliver] ganó las primeras elecciones y ser ahora su substituto a la alcaldía resulta algo extraño; pero tengo mucha ilusión por volver a ganar y repetir el actual pacto de gobierno, cosa que veo muy posible”, explica.

Ferran Montero es concejal de Cultura. / Sebastià Sansó

Ahora de momento ya ha formalizado su candidatura a las primarias de Més-Esquerra, y aunque hay hasta este domingo para que quien quiera pueda hacer lo mismo, no se prevé que haya sorpresas de última hora, con lo que el mismo lunes Montero será ratificado como candidato.

De hecho el próximo jueves 9 de julio Més-Esquerra ya ha reservado el restaurante Xarop, para presentar al que será su candidato en un acto público, que vendrá justo después de la celebración de la Junta Local de trámite.

“Hacía un año aproximadamente que se rumoreaba, pero no fue hasta hece unos meses que me decidí, consultándolo con los amigos y la familia y tratando de hablar con el mayor número de gente posible acerca de la decisión”, añade Montero que se muestra convencido que “ser el primer partido en anunciar a su candidato, como ya ha pasado en otras ocasiones, es una buena oportunidad para ir reuniéndome con el mayor número de personas y colectivos con el fin de escuchar y presentar nuevas propuestas”.

Sobre el posible desgaste que puede suponer que Més-Esquerra lleve casi una década en el poder municipal, Montero advierte que “si bien puede pasar, también es cierto que eso supone una mayor experiencia y una forma más eficaz de hacer las cosas, porque conocemos la manera de hacerlo”.