Campanet celebra su colorido y participado Carnaval d'Estiu
Con esta celebración muchos jóvenes de Mallorca dan por iniciada la temporada de fiestas de verano
Joan Pons
El Carnaval d’Estiu de Campanet, organizado por la asociación Sa Llengua Bona, ha dado inicio este sábado a las fiestas de verano congregando a la juventud de la localidad y de diversas poblaciones de la isla. Este año, los representantes de "l'Amo i sa Madona", que fueron elegidos por votación popular entre quienes optan a representarlo, han sido Rafel Pons y Catarina Rebassa. El balcón del ayuntamiento, engalanado para la ocasión, ha sido el escenario en el que estos personajes han pronunciado el pregón de tipo carnavalesco, animando a la participación.
Poco antes de llegar a la plaza Mayor del pueblo, los protagonistas han reocrrido las calles que van desde su domicilio habitual hasta la plaza, acompañados de su sequito y diversos grupos de “xeremiers i tamborinos”. Mientras que los diferentes grupos de gente disfrazada han esperado en la plaza expectantes para escuchar las palabras de "l'Amo i sa Madona", que en esta ocasión se han servido de la glosa para hacer un repaso a la actualidad municipal no exento de críticas.
La plaza ha tomado colorido por parte de los participantes e incluso de familias enteras que participaban de la fiesta, para dirigirse posteriormente a la plaza de son Bordoi, lugar en el que durante la tarde-noche se concentra la fiesta, hasta altas horas de la madrugada, y en la que diversos grupos musicales ponen la animación nocturna.
Durante toda la jornada festiva, un dispositivo policial dentro del programa del Govern de les Illes Balears de “festes segures” ha servido para un mayor control de los participantes.
Las Festes de Sant Victorià de Campanet ya se iniciaron la tarde del viernes con el pregón de fiestas que pronunció Antònia Bennassar, en el cual hizo un repaso a las fiestas locales que se celebran en la localidad a lo largo del año, tanto actuales como de años atrás.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor
- Baleares suma dos nuevas ‘banderas negras’ por contaminación y masificación en su litoral
- La alcaldesa de Llucmajor, tras anunciar que no será candidata del PP: 'Ha sido la decisión más difícil de mi vida política
- Aparece una serpiente en Bunyola en plena expansión de la especie invasora en Mallorca
- El aparcamiento de Formentor, un negocio millonario en pausa
- Cruzar un torrente para llegar a casa: cuatro meses de espera por un puente cerrado en Manacor
- Los alumnos del IES Mossèn Alcover podrán compaginar los estudios musicales con el Conservatorio de Manacor
- La alcaldesa de Llucmajor (PP) no optará a la reelección en 2027: «Ha sido una legislatura difícil y compleja»