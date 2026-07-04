Campanet celebra su colorido y participado Carnaval d'Estiu

El Carnaval d’Estiu de Campanet, organizado por la asociación Sa Llengua Bona, ha dado inicio este sábado a las fiestas de verano congregando a la juventud de la localidad y de diversas poblaciones de la isla. Este año, los representantes de "l'Amo i sa Madona", que fueron elegidos por votación popular entre quienes optan a representarlo, han sido Rafel Pons y Catarina Rebassa. El balcón del ayuntamiento, engalanado para la ocasión, ha sido el escenario en el que estos personajes han pronunciado el pregón de tipo carnavalesco, animando a la participación.

Poco antes de llegar a la plaza Mayor del pueblo, los protagonistas han reocrrido las calles que van desde su domicilio habitual hasta la plaza, acompañados de su sequito y diversos grupos de “xeremiers i tamborinos”. Mientras que los diferentes grupos de gente disfrazada han esperado en la plaza expectantes para escuchar las palabras de "l'Amo i sa Madona", que en esta ocasión se han servido de la glosa para hacer un repaso a la actualidad municipal no exento de críticas.

La plaza ha tomado colorido por parte de los participantes e incluso de familias enteras que participaban de la fiesta, para dirigirse posteriormente a la plaza de son Bordoi, lugar en el que durante la tarde-noche se concentra la fiesta, hasta altas horas de la madrugada, y en la que diversos grupos musicales ponen la animación nocturna.

Durante toda la jornada festiva, un dispositivo policial dentro del programa del Govern de les Illes Balears de “festes segures” ha servido para un mayor control de los participantes.

Noticias relacionadas

Las Festes de Sant Victorià de Campanet ya se iniciaron la tarde del viernes con el pregón de fiestas que pronunció Antònia Bennassar, en el cual hizo un repaso a las fiestas locales que se celebran en la localidad a lo largo del año, tanto actuales como de años atrás.