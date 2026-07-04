Calvià asume las cuotas de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de los 11 centros del municipio
El alcalde, Juan Antonio Amengual, ha firmado un convenio con la Federación de Asociaciones de Pensionistas, Jubilados y Personas Mayores de Mallorca
La iniciativa beneficia a las 11 asociaciones locales que suman 3.000 usuarios y se enmarca en un plan integral que incluye la modernización de locales y proyectos intergeneracionales
El Ajuntament de Calvià ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de Pensionistas, Jubilados y Personas Mayores de Mallorca mediante el cual el consistorio se compromete a asumir íntegramente el pago de la cuota de la Federación correspondiente a los socios de las 11 Asociaciones de Personas Mayores de Calvià, una medida que beneficiará de forma directa a cerca de 3.000 usuarios.
Al acto oficial de la firma, celebrado en las dependencias municipales, han asistido, entre otros, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Juana María Prats, la responsable del área de Tercera Edad, Loli Godoy y el presidente de la Federación, Joan Bibiloni.
Tras la firma del acuerdo, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado la importancia de este colectivo para el municipio: «Los mayores de Calvià son una prioridad absoluta dentro de las políticas de este equipo de Gobierno. Tenemos claro que una tercera edad activa y organizada es, indudablemente, una tercera edad sana. Además, este apoyo institucional es de pura justicia: un reconocimiento y agradecimiento de todo el municipio a todo lo que ellos han aportado y siguen aportando a Calvià».
Fortalecer el tejido asociativo de los mayores
Este convenio forma parte de la estrategia del Ajuntament para fortalecer el tejido asociativo de los mayores del municipio. Desde el consistorio se ha incidido en el firme compromiso institucional con la tercera edad, recordando que actualmente se está llevando a cabo un proceso continuo de mejora y modernización de los locales de las distintas asociaciones para garantizar que dispongan de espacios cómodos, seguros y adaptados a sus necesidades.
Un puente entre generaciones
Además de la mejora de las infraestructuras, el Ajuntament está impulsando el envejecimiento activo a través de las relaciones intergeneracionales. En este sentido, se viene trabajando en diversos proyectos que conectan a mayores y jóvenes del municipio, involucrando activamente a la Llar de Calvià, los centros educativos públicos, el departamento de Juventud y el museo del Parque Arqueológico del Puig de Sa Morisca. El objetivo es crear sinergias donde la experiencia de los mayores y la energía de los jóvenes se retroalimenten en espacios culturales y sociales compartidos.
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