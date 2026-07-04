El Ayuntamiento de Inca rinde homenaje a Joan Sastre dando su nombre al Palacio Municipal de Deportes

El Ayuntamiento de Inca ha rendido este viernes emotivo homenaje al jugador de baloncesto inquer Joan Sastre Morro con el descubrimiento de la nueva denominación del Palau Municipal d'Esports Joan Sastre Morro. Este reconocimiento fue aprobado por unanimidad por el Pleno municipal en la sesión del pasado 24 de abril, de acuerdo con el Reglamento Municipal de Protocolo, Honores y Distinciones.

El acto, celebrado ante numerosos ciudadanos y ciudadanas, deportistas, clubes y entidades de la ciudad, ha querido reconocer una trayectoria deportiva excepcional que ha convertido Joan Sastre en un referente del baloncesto estatal e internacional, sin perder nunca el vínculo con su ciudad natal.

Así pues, la ceremonia ha recorrido los momentos más significativos de su carrera deportiva, desde sus inicios al Baloncesto Inca hasta su consolidación a la Liga ACB y los éxitos conseguidos con la selección española y con clubes como el Sevilla, el CAI Zaragoza, el València Basket y el Tenerife. Durante este recorrido simbólico, niños del Club Baloncesto Ciudad de Inca han lucido las diferentes camisetas que han marcado su trayectoria, escenificando el camino recorrido por el deportista inquer.

Además, durante el acto se han proyectado imágenes de sus inicios y de los principales momentos de su carrera, recordando también el premio Dijous Bo que el Ayuntamiento de Inca le concedió en 2017 en reconocimiento a sus méritos deportivos.

El jugador de basquet inquer Joan Sastre Morro durante el homenaje recibido en Inca. / Ajuntament d'Inca

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado durante su intervención que «Joan Sastre representa los mejores valores del deporte: el trabajo constante, la humildad, el esfuerzo, el compromiso con el equipo y la perseverancia. Es un orgullo para Inca que nuestro Palau Municipal de Deportes lleve, desde hoy, el nombre de un deportista que ha llevado el nombre de nuestra ciudad por todas partes y que continúa siendo un ejemplo para las nuevas generaciones».

El acto también ha contado con la intervención de Elena Cascales, mujer del jugador, y con las palabras del mismo Joan Sastre, quien ha agradecido el reconocimiento.

El momento más emotivo de la velada ha sido el descubrimiento de las nuevas letras del Palau Municipal d'Esports Joan Sastre Morro, un gesto que simboliza el reconocimiento permanente de la ciudad a una trayectoria construida con talento, sacrificio y una ejemplar cultura del esfuerzo.

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Con este homenaje, el Ayuntamiento de Inca quiere preservar la memoria de sus referentes y transmitir a las futuras generaciones los valores que representan personas como Joan Sastre, convirtiendo uno de las principales equipaciones deportivas municipales en un espacio que también recuerde la importancia del compromiso, la constancia y la excelencia.