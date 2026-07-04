La antigua escuela de Ses Marjades de Sóller se convertirá en viviendas sociales
El Ayuntamiento el antiguo centro educativo al Institut Balear de l’Habitatge para que desarrolle una nueva promoción que incluirá un total de seis pisos
La antigua escuela de Ses Marjades de Sóller será transformada en viviendas sociales. El Ayuntamiento de Sóller cederá el antiguo centro educativo al Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) para que desarrolle una nueva promoción que incluirá un total de seis pisos.
Según ha informado la concejala de Servicios Sociales, Llum Castañer, los estudios realizados hasta ahora permiten avanzar que el proyecto contemplará cinco viviendas de dos habitaciones y una sexta de una habitación. La edil explicó que el Ayuntamiento procederá a formalizar la cesión para que el Ibavi pueda asumir el desarrollo completo de la actuación.
Vivienda social
Con esta iniciativa, la creación de vivienda social de alquiler recibe un nuevo impulso. A los once pisos previstos en el antiguo cine Fantasio y a los trece proyectados en el Hospicio, se sumarán ahora los seis de Ses Marjades. Quedará por definir si el municipio da finalmente luz verde al proyecto previsto en la plaza de Teixidores.
La escuela de Ses Marjades cerró sus puertas en 2017, y buena parte de sus instalaciones se encuentran hoy en día en un estado de práctico abandono. El centro fue desocupado debido al deterioro de sus infraestructuras, motivo por el cual la actividad escolar se trasladó al edificio municipal del Fossaret.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor
- Baleares suma dos nuevas ‘banderas negras’ por contaminación y masificación en su litoral
- La alcaldesa de Llucmajor, tras anunciar que no será candidata del PP: 'Ha sido la decisión más difícil de mi vida política
- Aparece una serpiente en Bunyola en plena expansión de la especie invasora en Mallorca
- El aparcamiento de Formentor, un negocio millonario en pausa
- Cruzar un torrente para llegar a casa: cuatro meses de espera por un puente cerrado en Manacor
- El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo
- El nuevo Magaluf toma forma: así ha cambiado su paseo marítimo frente al mar