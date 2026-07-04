Algaida quiere llevar la igualdad a todos los ámbitos del municipio

El Ayuntamiento de Algaida ha elaborado el Plan de Igualdad 2026-2030, una hoja de ruta para avanzar hacia un municipio “más justo, inclusivo y comprometido con la igualdad real. El documento estratégico, que marcará las políticas municipales en materia de igualdad durante los próximos cuatro años, actualiza el aprobado en 2018 y amplía su alcance para convertir la igualdad en un eje transversal que implique no solo a la administración local, sino también al conjunto de la comunidad.

El documento se ha elaborado a partir de un diagnóstico sobre la situación de la igualdad dentro del Ayuntamiento, realizado mediante una encuesta entre el personal municipal, así como de un análisis del trabajo desarrollado en los últimos años por la Comisión de Igualdad de Algaida, Pina y Randa. A partir de este estudio se han definido las acciones que se llevarán a cabo durante el periodo 2026-2030. Así, el plan se estructura en siete ejes estratégicos, cada uno con objetivos concretos e indicadores que permitirán evaluar su grado de cumplimiento.

Uno de los actos celebrados en Algaida con motivo del 8M. / Aj.

La regidora de Igualdad, Jerònia Miralles Xamena, ha concretado que el primer eje busca incorporar la perspectiva de género en el funcionamiento interno del Ayuntamiento, revisando los procesos de selección y promoción, impulsando la formación del personal, estableciendo protocolos frente al acoso sexual y garantizando una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de decisión.

Otro de los pilares del plan se centra en el ámbito educativo y comunitario. En este sentido, Miralles ha adelantado que el Ayuntamiento continuará colaborando con los centros educativos para promover la coeducación y la igualdad desde edades tempranas. "En Educación ya se hacen muchas iniciativas, pero cuando organizamos actividades con motivo del 8 de Marzo o del 25 de Noviembre intentamos que las escuelas participen, igual que otras entidades del municipio", ha puesto como ejemplo.

La prevención de las violencias machistas constituye otro de los ejes principales. El Ayuntamiento reforzará los protocolos de actuación y continuará desarrollando campañas de sensibilización y formación a través de iniciativas como "No i Punt!", dirigidas especialmente a las personas que participan en la organización de las fiestas populares. "Se forma a las personas que gestionan los bares durante las verbenas y también a los Quintos, Protección Civil y todas las entidades implicadas en las fiestas para prevenir cualquier situación de violencia machista", ha desgranado la concejala.

Participación activa

El documento también plantea medidas para impulsar la participación activa de las mujeres en la vida asociativa, cultural y festiva del municipio. Entre ellas figura fomentar una mayor presencia femenina en las comisiones de fiestas y continuar visibilizando el papel de las mujeres en la historia y la cultura local. La comunicación institucional será otro de los ámbitos en los que se actuará, promoviendo el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en todos los documentos, publicaciones y canales municipales.

En el ámbito económico, ha detallado la regidora, el plan contempla acciones para favorecer el emprendimiento femenino, impulsar campañas como "No hay espacio para el machismo", colaborar con el SOIB en programas formativos con perspectiva de género y promover medidas de conciliación y corresponsabilidad.

El documento incorpora un eje específico dedicado al trabajo con hombres y masculinidades igualitarias. El objetivo es implicar a los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria, fomentando la corresponsabilidad en los cuidados, la reflexión sobre los estereotipos de género y la prevención de la violencia. Según explicó Miralles, "el objetivo principal del plan es que sea una herramienta para luchar contra la desigualdad de género. Queremos que todas las acciones que se impulsan desde el Ayuntamiento contribuyan a alcanzar esa igualdad efectiva".

El Ayuntamiento subraya que el Plan de Igualdad no es un documento cerrado, sino una herramienta dinámica que contará con un sistema de seguimiento y evaluación para medir los avances y adaptar las actuaciones a las necesidades que puedan surgir. Asimismo, insiste en que el éxito del plan dependerá de la implicación de todas las áreas municipales y de la participación de la ciudadanía, las asociaciones, los centros educativos y el tejido económico local. Cabe recordar que la Mancomunitat del Pla, a través de su agente de igualdad, ha participado activamente en la redacción del Plan de Igualdad. Además, las formaciones se llevan a cabo mediante el Área de Igualdad de la Mancomunitat. Con esta iniciativa, Algaida reafirma su compromiso de seguir construyendo un municipio más igualitario, inclusivo y libre de discriminaciones.