Trabajadores del Tren de Sóller convocan una protesta alegando “falta de seguridad” en el servicio
La movilización, impulsada por el comité de empresa con el respaldo de CCOO, se celebrará entre las 9 y las 10:30 horas de este sábado frente a la estación del tren en Sóller
El sindicato CCOO ha emplazado a la plantilla del Ferrocarril de Sóller a una concentración de protesta para mañana sábado con el objetivo de denunciar las deficiencias en materia de seguridad que, según aseguran, afectan tanto a las condiciones laborales de los empleados como a la circulación ferroviaria. La movilización, impulsada por el comité de empresa con el respaldo de CCOO, se celebrará entre las 9 y las 10:30 horas frente a la estación del tren en Sóller.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, la protesta responde a la “ausencia de protocolos de seguridad” y a la “falta de medidas” que garanticen un funcionamiento seguro del histórico tren. El comité de empresa sostiene que la situación ha llegado a un punto “crítico” y denuncia que las reiteradas reclamaciones dirigidas a la empresa no han obtenido respuesta.
Denuncias
CCOO señala que tanto el comité de empresa como la organización sindical han presentado diversas denuncias ante la Inspección de Trabajo, así como ante las direcciones generales de Movilidad y de Emergencias del Govern. En ellas advierten de las presuntas carencias existentes en materia de seguridad ferroviaria y de prevención de riesgos laborales, al considerar que esta situación supone un “peligro” tanto para los trabajadores como para los usuarios del servicio.
El sindicato asegura además que en las últimas semanas se han registrado varios incidentes graves relacionados con la circulación ferroviaria, circunstancia que, a su juicio, evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes para reforzar la seguridad en la explotación del ferrocarril.
Ante esta situación, CCOO hace un llamamiento a la dirección del Ferrocarril de Sóller para que impulse las inversiones necesarias y establezca los protocolos de seguridad que permitan garantizar tanto la seguridad del servicio como unas condiciones laborales “seguras y dignas” para toda la plantilla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor
- Baleares suma dos nuevas ‘banderas negras’ por contaminación y masificación en su litoral
- La alcaldesa de Llucmajor, tras anunciar que no será candidata del PP: 'Ha sido la decisión más difícil de mi vida política
- Aparece una serpiente en Bunyola en plena expansión de la especie invasora en Mallorca
- El aparcamiento de Formentor, un negocio millonario en pausa
- Cruzar un torrente para llegar a casa: cuatro meses de espera por un puente cerrado en Manacor
- El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo
- El nuevo Magaluf toma forma: así ha cambiado su paseo marítimo frente al mar