Trabajadores del Tren de Sóller convocan una protesta alegando “falta de seguridad” en el servicio

El sindicato CCOO ha emplazado a la plantilla del Ferrocarril de Sóller a una concentración de protesta para mañana sábado con el objetivo de denunciar las deficiencias en materia de seguridad que, según aseguran, afectan tanto a las condiciones laborales de los empleados como a la circulación ferroviaria. La movilización, impulsada por el comité de empresa con el respaldo de CCOO, se celebrará entre las 9 y las 10:30 horas frente a la estación del tren en Sóller.

Pasajeros bajando del Tren de Sóller. / Aj.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la protesta responde a la “ausencia de protocolos de seguridad” y a la “falta de medidas” que garanticen un funcionamiento seguro del histórico tren. El comité de empresa sostiene que la situación ha llegado a un punto “crítico” y denuncia que las reiteradas reclamaciones dirigidas a la empresa no han obtenido respuesta.

Denuncias

CCOO señala que tanto el comité de empresa como la organización sindical han presentado diversas denuncias ante la Inspección de Trabajo, así como ante las direcciones generales de Movilidad y de Emergencias del Govern. En ellas advierten de las presuntas carencias existentes en materia de seguridad ferroviaria y de prevención de riesgos laborales, al considerar que esta situación supone un “peligro” tanto para los trabajadores como para los usuarios del servicio.

El sindicato asegura además que en las últimas semanas se han registrado varios incidentes graves relacionados con la circulación ferroviaria, circunstancia que, a su juicio, evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes para reforzar la seguridad en la explotación del ferrocarril.

Ante esta situación, CCOO hace un llamamiento a la dirección del Ferrocarril de Sóller para que impulse las inversiones necesarias y establezca los protocolos de seguridad que permitan garantizar tanto la seguridad del servicio como unas condiciones laborales “seguras y dignas” para toda la plantilla.