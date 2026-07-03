Malestar en sa Pobla por la falta de potabilidad del agua corriente

Los vecinos y vecinas de sa Pobla han expresado estos días su malestar por la falta de potabilidad que vuelve a afectar al agua corriente del municipio, después de que unos trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en la planta potabilizadora municipal se hayan alargado más de lo previsto “por causas ajenas al Ayuntamiento”, según precisa la institución municipal en una publicación en las redes sociales.

Muchos residentes critican la política de comunicación del Consistorio en esta cuestión. El Ayuntamiento había informado el pasado viernes 26 de junio que durante los próximos lunes y martes 29 y 30 de junio el agua de la red no sería potable a causa de las citadas tareas de mantenimiento en la planta potabilizadora, y que el servicio “se normalizaría” este miércoles 1 de julio.

Sin embargo, este pasado jueves 2 de julio la institución municipal volvió a avisar a la población de que el agua todavía no era apta para el consumo, instando a no utilizar el líquido para beber ni para cocinar.

Por este motivo, muchos vecinos se quejan de que el Ayuntamiento no informase antes de esta situación porque la población creía que a partir del miércoles 1 de julio el agua volvía a ser potable, cuando finalmente no ha sido así. “Primero nos dijeron que los días 29 y 30 no sería potable y ahora, dos días después, avisan de que sigue sin serlo”, lamenta un vecino que anima a “no pagar los recibos”. En este sentido, muchos de ellos critican que siguen pagando el agua a precio de potable sin que se pueda consumir, lo que califican de “cachondeo”. “De cada diez veces, nueve no puede consumirse, pero bien que la cobran”, añade otro residente.

Una imagen de la planta potabilizadora de sa Pobla. / DM

El alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, lamenta la situación generada pero exculpa al Ayuntamiento del retraso en los trabajos que se llevan a cabo en la potabilizadora, a pesar de que esta es municipal. El alcalde explica que actualmente se llevan a cabo trabajos de digitalización en esta infraestructura para modernizar su funcionamiento y que, una vez estén finalizados, se podrá “sacar mucho rendimiento” a la potabilizadora para regular los niveles de nitrato o reducir los problemas de cloro, entre otros problemas, ya que el municipio depende de esta planta mientras no llegue agua de la red en alta del Govern, cuyo convenio está firmado, aunque pueden pasar años antes de poder conectarse a la red pública procedente de diversos acuíferos y de las desaladoras. “Por este motivo, tenemos que tenerla en las mejores condiciones posibles”, apunta Ferragut.

El alcalde confía en que el agua ya pueda volver a consumirse en los próximos días, posiblemente el lunes, aunque prefiere no fijar una fecha hasta que el Ayuntamiento no tenga autorización del Govern para informar a la población de que el líquido ya vuelve a ser potable porque no supera el límite máximo de nitratos, fijado en 50 mg por litro de agua.

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En los últimos meses, el municipio ha tenido numerosos problemas con el agua corriente debido a la elevada concentración de nitratos por las limitaciones que sufre la potabilizadora y el aumento exponencial de la población.