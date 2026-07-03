Algaida subvencionará hasta seis sesiones de atención psicológica a sus empleados municipales
El nuevo convenio laboral incorpora una medida pionera de apoyo a la salud mental para funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Algaida llevará al próximo pleno un nuevo convenio laboral que incorpora una medida pionera: ayudas económicas para la atención psicológica de funcionarios y personal laboral. La subvención cubrirá hasta seis sesiones al año, ampliables de forma excepcional a diez cuando exista un informe profesional que lo justifique.
El convenio incorpora distintas mejoras en las condiciones laborales y los derechos de la plantilla, pero la principal novedad es la inclusión de la salud mental entre las prestaciones sanitarias, asistenciales y médicas que ofrece el consistorio.
La alcaldesa de Algaida, Marga Fullana, destaca que la modificación del convenio «ha sido una oportunidad para incluir también la atención a la salud mental entre las ayudas que el consistorio quiere ofrecer a los funcionarios, además de las que habitualmente se venían recogiendo en los convenios».
Fullana subraya que «la salud mental, el equilibrio psicológico y el bienestar emocional deben recibir la misma atención que la salud física» y defiende que las instituciones públicas deben implicarse en su protección y promoción.
Hasta seis sesiones al año
Las ayudas cubrirán hasta seis sesiones anuales de atención psicológica, ampliables de manera excepcional hasta diez con un informe justificativo del profesional. El Ayuntamiento subvencionará hasta 50 euros por sesión, con un máximo de 300 euros anuales por persona, ampliable hasta 500 euros en casos excepcionales debidamente justificados.
El consistorio destinará un mínimo de 15.000 euros anuales al conjunto de ayudas de salud. Además de la atención psicológica, el convenio prevé aportaciones para necesidades odontológicas, auditivas, visuales y ortopédicas, incluidas ayudas para sillas de ruedas, camas adaptadas o adaptación de vehículos.
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