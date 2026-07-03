Alertan del impacto sobre los acuíferos de la futura macrogranja avícola de Manacor

Las acciones contra la futura macrogranja de gallinas que Avícola Son Perot S. A. ha proyectado en la finca de Son Brau de Manacor, ubicada a unos cuatro kilómetros de la capital del Llevant, han llegado también al municipio de Santa Margalida, donde los expertos creen que también se sufrirían las consecuencias de la actividad industrial. Unas 60 personas llenaron este pasado miércoles el centro cívico de Son Serra de Marina en un acto informativo sobre el polémico proyecto, lo que evidenció una preocupación creciente entre la población y la voluntad de seguir organizando actividades reinvindicativas y presentando alegaciones en masa para evitar su construcción.

El acto informativo contó con la presencia de miembros de la plataforma contra las macrogranjas tanto de Petra como de Sineu, así como expertos en geología y vecinos afectados por el proyecto previsto en la finca de Son Brau. El de Son Serra es el tercer acto que se convoca en las últimas semanas tras los ya celebrados en Manacor y Petra.

Uno de los impactos que más alarma genera es la posible afectación de la granja para 80.000 gallinas en los acuíferos de la zona, y principalmente en el acuífero de Son Serra sobre el que se ubicaría el proyecto industrial. A pesar de que el núcleo de Son Serra se encuentra a una cierta distancia de la finca de Son Brau, los expertos coinciden en que la actividad de la granja se traduciría en posibles episodios de contaminación hídrica en el norte de Mallorca a través del torrent de Na Borges. De esta forma, acuíferos que todavía no están contaminados podrían resultar afectados por los nitratos generados por la granja de gallinas, aseguraron.

Miembros de la plataforma Macrogranges No de Sineu explicaron a los presentes las acciones llevadas a cabo en el municipio del Pla contra el sobredimensionado proyecto de macrogranja que la misma empresa contemplaba en la finca de Son Venrell, a un solo kilómetro de Sineu, y que finalmente fue abortado por la administración debido a la alarma social generada mediante un cambio legislativo que tiene el objetivo de alejar estos proyectos ganaderos a gran escala de los centros urbanos.

Los vecinos afectados por el proyecto previsto en Manacor también explicaron sus actuaciones y animaron a los particpiantes a presentar alegaciones contra el proyecto, un trámite que todavía puede realizarse hasta el próximo 8 de julio, fecha en la que terminaría el plazo.

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La plataforma insistió en la necesidad de evitar la construcción de la macrogranja de gallinas en Son Brau. «No queremos estos macroproyectos especulativos que desequilibran la ‘foravila’», reivindicaron los organizadores.