Alcúdia celebra la Mare de Déu de la Victòria con una multitudinaria participación

El municipio de Alcúdia ha vivido estos días una nueva edición de la Revetla y la festividad de la Mare de Déu de la Victòria con una gran participación ciudadana, consolidando una de las celebraciones más arraigadas, queridas y emblemáticas de la localidad.

El entorno de la ermita de la Victòria se ha convertido, un año más, en el punto de encuentro de cientos de personas que han participado en los diferentes actos programados, disfrutando de unas jornadas que han combinado tradición, cultura popular, música y convivencia en un ambiente festivo y familiar.

La Revetla, celebrada el 1 de julio, dio el pistoletazo de salida a la fiesta con una elevada asistencia de público. El 2 de julio, día de la Mare de Déu de la Victòria, los actos religiosos en honor a la patrona reunieron a numerosos fieles y representantes de la sociedad 'alcudienca' en una de las citas más significativas del calendario festivo local.

El Ayuntamiento de Alcúdia ha querido expresar su agradecimiento a todas las personas, entidades y colectivos que han hecho posible esta celebración. De manera especial, ha destacado la implicación de la Colla de Geganters d'Alcúdia, la Obreria Amics de la Victòria, la Banda Municipal de Música d'Alcúdia, los voluntarios y todas aquellas personas que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyen año tras año a preservar esta tradición.

Las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa, Josefina Linares, han participado en los principales actos institucionales y religiosos, poniendo en valor el carácter patrimonial, cultural y espiritual de una festividad que forma parte de la identidad colectiva del municipio.

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La gran participación registrada durante ambas jornadas vuelve a poner de manifiesto el arraigo de la Mare de Déu de la Victòria entre la ciudadanía y la capacidad de esta fiesta para reunir generaciones en torno a un patrimonio compartido que se mantiene vivo gracias al compromiso de todo un pueblo.