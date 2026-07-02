Así serán las 28 viviendas sociales destinadas a residentes de Pollença

El Govern ha presentado este jueves en la sede del Ayuntamiento de Pollença el proyecto de la primera promoción del IBAVI en el Port de Pollença en casi 20 años. Se trata de un total de 28 viviendas públicas de alquiler destinadas a residentes, con preferencia para aquellas personas que acrediten al menos una década de residencia en el municipio.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Pollença, Martí March, junto con el gerente del IBAVI, Roberto María Cayuela, han destacado durante la presentación la colaboración entre administraciones como clave para hacer posible el proyecto.

Imagen del interior de una de las futuras viviendas. / Andrea Capilla

La promoción se ubicará en un solar de titularidad municipal cedido por el Ayuntamiento en la urbanización de Gotmar, en el Port de Pollença. La parcela, de más de 8.900 metros cuadrados, permitirá una superficie construida cercana a los 2.800 metros cuadrados. Además de las viviendas, el proyecto contempla 28 plazas de aparcamiento —dos adaptadas—, así como la creación de una zona de juegos infantiles y pistas deportivas abiertas al público.

Con un presupuesto de 6,1 millones de euros (sin IVA), las obras están previstas para comenzar este mismo año y tendrán un plazo de ejecución de 17 meses. Esta actuación se enmarca en el plan de infraestructuras Illes en transformació, impulsado por el Govern.

Otro detalle de la promoción del IBAVI. / Andrea Capilla

La nueva promoción será la segunda de vivienda pública en el Port de Pollença y casi duplicará el parque actual del IBAVI en el municipio, que hasta ahora cuenta con 15 viviendas.

Según explica el ejecutivo, en el conjunto de las islas se impulsan actualmente más de 1.200 viviendas públicas en nuevas promociones, destinadas a residentes con un mínimo de cinco años en la comunidad autónoma, y con preferencia para quienes vivan en el municipio donde se ubican.

Por su parte, el alcalde Martí March ha subrayado la preocupación del Consistorio por el acceso a la vivienda y ha reiterado la voluntad municipal de colaborar con el Govern para convertir este derecho en una realidad progresiva. En este caso, y a petición del Ayuntamiento mediante acuerdo plenario, las viviendas se adjudicarán prioritariamente a residentes con al menos 10 años de permanencia continuada en Pollença.

Las autoridades autonómicas y municipales, este jueves durante la presentación del proyecto. / Caib

El proyecto contempla mayoritariamente viviendas de dos dormitorios. En concreto, se prevén 24 pisos de dos habitaciones de 58 metros cuadrados, tres de un dormitorio de 43 metros cuadrados y uno de tres dormitorios de 73 metros cuadrados.

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La promoción se distribuirá en cuatro bloques de planta baja y primera planta. Este diseño busca una mejor integración en el entorno, evitando grandes volúmenes compactos y favoreciendo un modelo más doméstico, con espacios comunes que fomentan la convivencia, la seguridad y la calidad de uso del conjunto.