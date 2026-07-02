Sa Pobla declara el agua del grifo no apta para el consumo humano
El ayuntamiento del municipio advierte de que no se utilice para beber ni para cocinar
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El agua del grifo de sa Pobla no es apta para el consumo humano hasta nuevo aviso, según ha informado este jueves el Ayuntamiento en sus redes sociales.
El Consistorio ha explicado que las tareas de mantenimiento programadas en la planta potabilizadora no se han podido finalizar dentro del plazo previsto por causas ajenas al Ayuntamiento.
Así, ha pedido a la población del municipio que no utilice el agua del grifo para beber ni para cocinar. Se puede utilizar con seguridad para el resto de usos (ducharse, higiene y limpieza, entre otros).
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