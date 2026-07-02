Muere Miquel Soler, el exalcalde que dejó huella en Sóller

Miquel Soler, alcalde de Sóller entre 1977 y 1979 y una de las figuras políticas más destacadas del municipio durante la transición democrática, ha fallecido este jueves a los 91 años. A lo largo de su trayectoria pública también desempeñó responsabilidades en el Consell de Mallorca y mantuvo una estrecha vinculación con el sector agrario de Sóller, especialmente a través del Sindicato de Regantes de Sóller, entidad que presidió durante años.

Soler asumió la alcaldía en una etapa marcada por los cambios políticos e institucionales derivados de la recuperación de la democracia. Durante su mandato se impulsaron diversas actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras básicas del municipio. Entre ellas destacan la solicitud para redactar el proyecto de canalización de los torrentes, la construcción del colegio público Es Puig y del actual instituto de educación secundaria Guillem Colom Casasnovas.

Asimismo, su equipo de gobierno promovió mejoras en el sistema de abastecimiento de agua potable y en la red de distribución hacia el Port de Sóller, además de otras iniciativas relacionadas con el saneamiento, las obras municipales y la modernización de los servicios públicos.

Tras dejar la alcaldía, Soler continuó su trayectoria política como conseller insular, desde donde defendió inversiones destinadas a Sóller en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios. Más adelante también ejerció como asesor en cuestiones relacionadas con la agricultura de montaña.

Agricultura

Una vez retirado de la primera línea política, centró gran parte de su actividad en la defensa de la agricultura sollerica. Como presidente del Sindicato de Regantes de Sóller trabajó para modernizar las infraestructuras hidráulicas y fue un firme defensor del aprovechamiento de las aguas depuradas para el regadío, una iniciativa que consideraba esencial para garantizar el futuro de la huerta tradicional del valle frente a los periodos de sequía y la escasez de recursos hídricos.

Paralelamente, mantuvo una activa presencia pública gracias a las distintas facetas por las que fue conocido este empresario. Miquel Soler impulsó la empresa de materiales de construcción que hoy se conoce como Can Soler y también gestionó la antigua fábrica de bloques de Ca les Ànimes. Además, fue miembro activo de la Federación de Transportes de las Illes Balears.

Con su fallecimiento, Sóller pierde a una de las personas que participó de forma más directa en la gestión municipal durante los años setenta y que posteriormente continuó vinculada al servicio público y a la defensa de los intereses del sector agrario y de los recursos hídricos del municipio.

Hace ahora tres años, Soler presentó su libro de memorias, Miquel Soler, un solleric d'acció, en el que los historiadores Josep Morell y Antoni Quetglas plasmaron su extensa trayectoria, un legado que hoy adquiere un significado aún más especial.