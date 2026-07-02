Manacor homenajeará a siete referentes con los títulos de Hijo Ilustre y Predilecto

Manacor distinguirá a tres Hijos Ilustres y cuatro Predilectos del municipio antes de que acabe 2026. La activista Petra Munar Fullana, el escultor Llorenç Ginard Gomila y el periodista Rafel Ferrer Massanet serán reconocidos como Hijos Ilustres (deben llevar al menos tres años fallecidos), mientras que los Predilectos serán la gimnasta Elena Gómez Servera, la exalcaldesa de Manacor Catalina Sureda Fons, el filólogo Gabriel Barceló Bover y el investigador y colaborador de este periódico, Antoni Tugores Manresa.

El escultor Llorenç Ginard. / Sebastià Sansó

Con esta propuesta, el Ayuntamiento da continuidad al camino iniciado en los años 2018 y 2022 para reconocer a aquellos manacorins que, con su trayectoria, han contribuido a construir el municipio actual. En este sentido, los portavoces municipales destacan que ha habido un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas. “El acuerdo se ha alcanzado por unanimidad de todos los grupos municipales y se ha presentado con la voluntad de rendir homenaje a personas que, desde trayectorias muy diversas, han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo social, cultural, deportivo, educativo y cívico de Manacor”, han explicado los representantes municipales este jueves en rueda de prensa.

Elena Gómez. / Sebastià Sansó

La propuesta también refuerza el compromiso de continuar haciendo visible el papel de las mujeres en la historia del municipio. Si en 2022 se nombraron las tres primeras Hijas Ilustres de la ciudad, este año se incorpora otra: Petra Munar Fullana, y dos nuevas Hijas Predilectas, Elena Gómez Servera y Catalina Sureda Fons, avanzando así hacia un reconocimiento más representativo de las aportaciones de las mujeres a la vida colectiva local.

Más allá del reconocimiento individual, estos nombramientos suponen también un homenaje colectivo a los ámbitos y a las personas que representan y han inspirado, desde la cultura, la solidaridad, la lengua, el deporte, la investigación, la memoria histórica, las artes, la educación y la política.

El investigador e historiador, Antoni Tugores. / Sebastià Sansó

“Cuando reconocemos a una persona, también reconocemos el colectivo que representa”, ha señalado el alcalde, Miquel Oliver, destacando que estos honores reivindican los valores que definen el presente de Manacor y contribuyen a dejar una huella positiva para su futuro.

Los reconocidos

Petra Munar Fullana, nacida en Manacor el 17 de abril de 1959 y fallecida el 26 de octubre de 2005. Personal sanitario y activista social. Destacó por su compromiso con la justicia social, la solidaridad y el servicio a la comunidad. Fue impulsora del Casal de la Pau y de S’altra Senalla, dos iniciativas que se han convertido en referentes en la promoción de los valores de la cooperación, la solidaridad y el compromiso social. Su trayectoria humana y profesional ha dejado una profunda huella en la sociedad manacorina.

Llorenç Ginard Gomila, nacido en Manacor el 16 de diciembre de 1935 y fallecido en noviembre de 2022. Escultor, dibujante y pintor. Es una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo manacorí de los siglos XX y XXI. Integrante del Grup Drac, e impulsor del Grup Dimecres, contribuyó decisivamente a la renovación artística de Mallorca. Entre sus obras públicas destacan el monumento a Simó Ballester, el homenaje a las trabajadoras de las perlas y el monumento al sector de la madera.

Rafel Ferrer Massanet, nacido en 1929 y fallecido en 2006. Escritor, historiador e investigador. Dedicó su vida a preservar la memoria de Manacor mediante una extensa obra bibliográfica y su labor en la revista Perlas y Cuevas. Con sus estudios recuperó la historia, las tradiciones y las vivencias del pueblo, convirtiéndose en una de las principales voces de la memoria colectiva local.

Elena Gómez Servera, nacida en Manacor el 14 de noviembre de 1985. Gimnasta Campeona del Mundo en suelo y una de las deportistas más destacadas que ha dado Manacor. Su trayectoria deportiva la convirtió en un referente de la gimnasia española y proyectó el nombre de la ciudad a nivel nacional e internacional. Tras su carrera competitiva, ha continuado vinculada al municipio mediante su escuela de gimnasia, desde donde forma a nuevas generaciones en los valores del esfuerzo, la constancia y la superación.

Catalina Sureda Fons, nacida en Son Macià en 1955. Licenciada en Derecho y primera mujer alcaldesa de Manacor. Desarrolló una destacada trayectoria institucional como concejala, alcaldesa y posteriormente en el Govern y en el Consell de Mallorca, siempre con una especial dedicación a la cultura, el patrimonio y la educación.

Gabriel Barceló Bover, nacido en Manacor en 1936. Filólogo, escritor y divulgador de la lengua catalana. Director durante casi tres décadas de la Escola Municipal de Mallorquí, ha sido una figura clave en la normalización lingüística y uno de los principales estudiosos de Antoni Maria Alcover. Su labor docente, investigadora y literaria ha sido reconocida con numerosas distinciones.

Antoni Tugores Manresa, nacido en Manacor en 1948. Historiador, investigador, periodista y escritor. Ha dedicado su vida a recuperar y divulgar la historia de Manacor, especialmente la vinculada a la Guerra Civil y la represión franquista. Su extensa obra ha contribuido decisivamente a preservar la memoria colectiva del municipio y a dar voz a las personas que durante muchos años permanecieron en el olvido.

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El acto de reconocimiento de los nuevos Hijos Predilectos tendrá lugar entre finales de noviembre y principios de diciembre. Unas semanas más tarde, se celebrará el acto de nombramiento de los Hijos Ilustres, en una sesión que rendirá homenaje a estas personas por su aportación a la historia, la cultura, la cohesión social y el progreso de Manacor.