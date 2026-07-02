Inca da el pistoletazo de salida a las fiestas de barrio con Crist Rei

El municipio de Inca inicia este fin de semana el calendario de fiestas de barrio con las celebraciones de Crist Rei, las primeras de un programa que se extenderá durante los próximos meses por diferentes zonas del municipio.

Las fiestas de barrio son una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad y suponen una oportunidad para reforzar los lazos vecinales, dinamizar las barriadas y ofrecer actividades para todos los públicos.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado el valor social de estas celebraciones: «Las fiestas de barrio son mucho más que una programación de actos; son espacios de encuentro, convivencia y participación que contribuyen a 'fer poble' y a mantener vivo el espíritu de nuestros barrios».

El programa de Crist Rei arrancará el viernes 3 de julio a las 20 horas con una sopar a la fresca amenizada por las actuaciones de The Sisters, Maka y Veronika.

El sábado 4 será la jornada central, con actividades pensadas para toda la familia. Por la mañana habrá una fiesta acuática infantil y una fiesta de la espuma. A las 12 horas se celebrará la tradicional misa en homenaje a las personas mayores en la iglesia de Crist Rei. Ya por la tarde y noche, a partir de las 20 horas, tendrá lugar el Tardeo Crist Rei, con música en directo de Electric Jump, Estación de Sonido y DJ Calderón.

Las fiestas concluirán el domingo 5 de julio con el ya consolidado concurso de karaoke, que comenzará a las 20,30 horas.

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Con este inicio, Inca abre un nuevo verano cargado de actividad en los barrios, gracias a la implicación de las asociaciones vecinales y la colaboración municipal. El programa continuará el próximo fin de semana con las fiestas de Vies del Tren.