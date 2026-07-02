Sanidad pública
El Hospital de Inca implanta taquillas inteligentes para la recogida de medicación
El nuevo sistema permite a los pacientes acceder a sus tratamientos las 24 horas del día y reduce los tiempos de espera en farmacia
El Hospital Comarcal de Inca ha puesto en marcha un nuevo sistema de dispensación de medicación mediante taquillas inteligentes automatizadas, dirigido a pacientes externos que requieren tratamientos hospitalarios de forma periódica. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la recogida de fármacos y adaptarse a las necesidades de los usuarios, especialmente de aquellos con dificultades para acudir al centro dentro del horario habitual de consultas externas de farmacia.
La consellera de Salud, Manuela García, acompañada por el director gerente del hospital, Xisco Ferrer, ha visitado este jueves el centro para presentar este nuevo servicio, que permitirá reducir tiempos de espera, mejorar la comodidad de los pacientes y ofrecer mayor autonomía en la recogida de la medicación.
El dispositivo cuenta con un total de 39 compartimentos inteligentes, de los cuales 25 están destinados a productos a temperatura ambiente y 14 a medicamentos que requieren refrigeración. Las taquillas están ubicadas junto a las consultas externas del Servicio de Farmacia. Una vez depositada la medicación, el paciente recibe un código numérico por SMS que le permite acceder a ella de forma segura durante un plazo de 48 horas, las 24 horas del día.
Este sistema garantiza la trazabilidad de la dispensación y el mantenimiento de las condiciones óptimas de conservación y seguridad de los medicamentos, cumpliendo con los estándares de calidad asistencial.
La implantación de estas taquillas se integra en un modelo asistencial que incorpora la telefarmacia. De este modo, la entrega de la medicación mediante este sistema se realiza siempre tras una consulta farmacéutica no presencial, en la que se valida el tratamiento, se resuelven dudas y se asegura el seguimiento clínico del paciente.
Con esta iniciativa, el Hospital Comarcal de Inca avanza hacia un modelo de atención más accesible, flexible y centrado en el paciente, en el que la tecnología contribuye a mejorar la eficiencia, la humanización de la atención y la calidad de los servicios sanitarios. Asimismo, refuerza su compromiso con una farmacia hospitalaria orientada a las necesidades de los usuarios y alineada con los nuevos modelos de atención no presencial, garantizando en todo momento la seguridad y la calidad asistencial.
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