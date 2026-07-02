La Fàbrica Nova se cubre de andamios y puntales para evitar su hundimiento

La Fàbrica Nova de Sóller se somete a estos días a los trabajos de apuntalamiento para evitar que el edificio pueda colapsar debido a su mal estado de conservación. El Consell de Mallorca, a través del departamento de Cultura, invierte 1’5 millones de euros para garantizar la conservación del edificio mientras se proyecta su futuro para convertirse en el primer museo textil de Mallorca.

Los trabajos han dado un salto importante estos días con el inicio de los trabajos para montar una estructura metálica que rodeará todo el edificio. El andamio tiene como finalidad asegurar el edificio durante el tiempo que tarde su restauración completa.

Apuntalamiento

Los trabajos de consolidación se iniciaron hace unas semanas con la colocación de los primeros puntales. El apuntalamiento se centra actualmente en la planta baja del edificio donde hay los telares que funcionaron hasta 1971. Una vez se complete la instalación de estos elementos, se procederá a realizar una tarea similar en el primer piso, con el fin de asegurar la cubierta del edificio que sufre un importante deterioro y múltiples goteras.

De forma paralela, los operarios de la empresa contratada por el Consell están llevando a cabo el montaje de la estructura exterior, que además de asegurar las paredes también servirá para sujetar una sobrecubierta provisional que servirá para frenar el deterioro del edificio.

Las obras de emergencia tienen por objetivo garantizar la preservación del edificio durante el tiempo que tarde en ejecutarse el proyecto del museo textil, que supondrá una inversión que rozará los nueve millones de euros.

A finales de diciembre de 2025 el Consell formalizó la compra del edificio de la Fàbrica Nova de Sóller para impulsar la creación del primer museu textil de Mallorca. El edificio que ara se apuntala alberga la maquinaria original de una fábrica de tejidos de Sóller, de ahí su valor patrimonial y etnológico. Desde el año 2018 está catalogado como Bien de Interés Cultural.