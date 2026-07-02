El Cor de la Generalitat Valenciana lleva la ópera y la zarzuela al mar de Cala Figuera

El XIV Festival de Música Vila de Santanyí vivirá este sábado uno de sus momentos más destacados con la celebración del concierto Música arran de mar, que tendrá lugar a las 22 horas en el Caló d'en Busques, en Cala Figuera. La cita reunirá al Cor de la Generalitat Valenciana, la soprano Ofelia Sala y el pianista mallorquín Bartomeu Jaume, bajo la dirección de Jordi Blanch.

El concierto, que ya ha agotado las entradas, supone la presencia en Santanyí de una de las formaciones corales más prestigiosas del panorama nacional. Creado en 1987, el Cor de la Generalitat Valenciana es el coro titular del Palau de les Arts de València y ha actuado en algunos de los principales auditorios de España, además de colaborar con directores como Lorin Maazel o Zubin Mehta. En 2014 fue distinguido con el Grammy Latino al mejor álbum de música clásica por el disco Verdi Domingo.

Programa

El programa ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más conocidas de la lírica europea y española. La primera parte estará dedicada a la ópera, con piezas de títulos como Faust, de Charles Gounod; Lohengrin, de Richard Wagner, y Carmen, de Georges Bizet. La segunda parte se centrará en la zarzuela y la opereta, con fragmentos de Los Gavilanes, La verbena de la Paloma y de la ópera El Castell d'iràs i no tornaràs, del compositor mallorquín Jaume Mas Porcel.

La velada contará también con la participación de la soprano Ofelia Sala, habitual de escenarios internacionales como el Metropolitan Opera de Nueva York o La Scala de Milán. Junto a ella actuará el pianista de Llucmajor Bartomeu Jaume, catedrático del Conservatorio Superior de Música de València y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, destaca que el festival se ha consolidado como «uno de los pilares de la oferta cultural de verano» del municipio. En este caso, la cita suma además el atractivo de un escenario junto al mar, donde se combinarán música, patrimonio y paisaje con la presencia de una formación de primer nivel como el Cor de la Generalitat Valenciana.