El Consell conmemora el aniversario de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial con un homenaje a sus referentes

El Consell de Mallorca ha conmemorado en los Jardins d'Alfàbia el decimoquinto aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial por la UNESCO con un acto institucional en el que ha rendido homenaje a doce personas estrechamente vinculadas al territorio, en reconocimiento a toda una vida dedicada a conservar y mantener vivo este paisaje cultural.

El acto ha estado presidido por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, acompañado por el conseller de Presidencia, Toni Fuster, y el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas. También han asistido alcaldes de los municipios de la Serra, representantes institucionales, entidades y numerosas personas vinculadas al territorio.

Durante su intervención, Galmés ha destacado que «en estos quince años, la Serra de Tramuntana ha tenido una gran proyección internacional, pero, sobre todo, hemos reafirmado el compromiso de todo el pueblo de Mallorca con su conservación y difusión». Asimismo, ha subrayado la apuesta de la institución insular por este espacio, asegurando que «esta es la legislatura de la Serra de Tramuntana».

En este sentido, ha recordado que el Consell destina este año 5,4 millones de euros al Consorci Serra de Tramuntana, el doble que en 2023, y que ha incrementado un 84 % las subvenciones dirigidas a ayuntamientos, propietarios, cooperativas y explotaciones agrarias. También ha destacado el impulso de la futura Ley de la Serra, que ha definido como «una norma con medidas valientes para afrontar los retos del presente y del futuro».

Por su parte, el conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha señalado que la Serra «es mucho más que un paisaje: es un legado que nos une y que tenemos la responsabilidad de cuidar con el mismo cariño con el que lo hicieron quienes nos precedieron».

El acto, bajo el lema 'Una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial', ha girado en torno a la idea de la Serra como una gran obra colectiva construida a lo largo de los siglos. Este concepto se ha representado mediante la pieza teatral La darrera pinzellada, interpretada por Neus Cortés, Josep Orfila y Virginia Galiano, que ha ido desvelando simbólicamente las historias de las personas homenajeadas.

Durante la velada se han entregado los reconocimientos a Nicolau Fonollar (Alaró), Bernardo Antonio Alemany Colomar (Andratx), Llorenç Riera Colom (Bunyola), Toni Ferrer Roig (Calvià), Francisca Deyà Ferriol (Deià), Toni Bisbal Mas (Escorca), Francisco Javier Segura Rosselló, conocido como Paco de ses someres (Esporles), Toni Calafell Freriks (Estellencs), Aina Cañellas (Lloseta), Joan Josep Prats Marí (Palma), Martí Solivellas Ferrer (Pollença) y Joan Mateu Llabrés (Selva).

Los homenajeados han recibido una reproducción de una obra del pintor Guillermo Gil Pons, cuyas creaciones sobre la Serra de Tramuntana han inspirado también la imagen de esta conmemoración, basada en un cuadro dedicado al Torrent de Pareis.

La celebración ha contado además con un mensaje institucional del director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou, quien ha destacado que la Serra «continúa expresando los valores que motivaron su reconocimiento», subrayando la importancia de las prácticas tradicionales, la identidad local y la relación entre las personas y el territorio.

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El acto ha comenzado con las interpretaciones de 'Salut, altives' y La Balanguera a cargo del Cor Pro Música Chorus de Sóller, y ha finalizado con la actuación de Pep Álvarez, que fue cantante del grupo Anegats, poniendo el broche final a una velada concebida como homenaje a todas las personas que han contribuido a mantener viva la Serra de Tramuntana.