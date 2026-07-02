Baleares despliega su programa para unas fiestas de verano más seguras

“La fiesta es fiesta cuando es divertida y la diversión es compatible con la seguridad”. Con este mensaje, el Govern ha presentado este jueves en Campanet el programa 'Festes Segures', que afronta su etapa más intensa con el inicio de las fiestas patronales del verano. La iniciativa, que cuenta con 27 municipios adheridos de Baleares, se desplegará este sábado en el Carnaval d’Estiu de Campanet, una de las primeras citas destacadas de la temporada, donde se espera la asistencia de unas 6.000 personas. El programa, impulsado por el Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears (ISPIB) en coordinación con el programa Policía Tutor, combina acciones de prevención, formación y apoyo a los ayuntamientos para reforzar la seguridad en los principales eventos festivos del verano.

En Campanet, municipio de menos de 3.000 habitantes, el Govern colaborará en la planificación y coordinación del dispositivo de seguridad con un mando policial especializado, dos técnicos del ISPIB, una veintena de agentes de policías locales de distintos municipios y un centro de control desde el que se dirigirá el operativo. También se aportarán equipos de comunicaciones TetraIB, alcoholímetros y material informativo sobre la prohibición de vender alcohol a menores.

La vicepresidenta del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha presentado el programa en el Ayuntamiento de Campanet. Durante el acto, ha asegurado que el objetivo es que los jóvenes puedan disfrutar de las fiestas populares "con responsabilidad", insistiendo en que "la diversión es compatible con la seguridad". Estarellas ha dejado claro que el programa no pretende centrarse en las prohibiciones, sino ofrecer información y herramientas para reducir conductas de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, la sumisión química, las agresiones sexuales o el uso de armas blancas, entre otras situaciones que pueden producirse en eventos multitudinarios.

Talleres

Durante el curso escolar se han impartido 138 talleres en centros educativos de Baleares, con la participación de unos 3.500 alumnos. También se ha trabajado con las familias. Además, 27 policías tutores han recibido formación específica para impartir estas sesiones, mientras que más de un centenar de agentes han participado en cursos especializados sobre seguridad en grandes concentraciones de personas.

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El programa suma ya 27 municipios adheridos —18 de Mallorca, cinco de Menorca y cuatro de Ibiza— y entra ahora en su periodo de mayor actividad. El programa Fiestas Seguras ya se ha aplicado en celebraciones multitudinarias como el Pi de Sant Antoni de Pollença, el Firó de Sóller o Sant Joan de Ciutadella. Ahora, el dispositivo entra en su fase de mayor actividad, coincidiendo con las principales fiestas del verano.