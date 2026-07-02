Artà reclama al Govern apoyo económico para el servicio de salvamento en sus playas

El Ayuntamiento de Artà ha trasladado al Govern la necesidad de establecer vías de financiación que contribuyan a sufragar el servicio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio. El alcalde, Manolo Galán (PSOE), y la segunda teniente de alcalde, Maria Bel Llinàs, expusieron esta propuesta durante una reunión con la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, coincidiendo con la adjudicación del nuevo contrato municipal del servicio.

La petición parte de una moción aprobada por el pleno municipal, en la que se reclama la implicación de otras administraciones ante el incremento del coste de un servicio esencial que actualmente asume el Consistorio principalmente con recursos propios.

Durante el encuentro, los representantes municipales explicaron la realidad de Artà, un municipio que ha apostado por preservar gran parte de su litoral, manteniendo espacios naturales de alto valor ambiental y paisajístico como Sa Canova o Cala Torta. Esta apuesta contribuye a conservar un patrimonio natural que beneficia al conjunto de Mallorca, pero también implica asumir el coste de los servicios necesarios para garantizar la seguridad de las personas que los utilizan.

En este sentido, el Ayuntamiento considera que la preservación de estos espacios es una responsabilidad compartida entre administraciones y que esta corresponsabilidad también debería reflejarse en la financiación de los servicios públicos asociados. Entre las opciones planteadas se encuentra la posibilidad de habilitar líneas de apoyo a través del Fondo de Seguridad, del Impuesto de Turismo Sostenible u otros instrumentos específicos.

El Consistorio recuerda además que otras comunidades autónomas han desarrollado fórmulas de colaboración económica con los municipios para contribuir al mantenimiento y la gestión de espacios naturales o del litoral, un precedente que demuestra la existencia de distintos modelos de cooperación institucional adaptables a cada territorio.

Paralelamente, el Ayuntamiento está adjudicando el nuevo contrato del servicio de salvamento y socorrismo, que incorpora, entre otras mejoras, las derivadas del convenio colectivo del sector. Este contrato supone un incremento significativo de la inversión municipal, pasando de los 153.277,26 euros correspondientes a 2025 a los 248.071,89 euros previstos para 2026. A partir de entonces, se contempla una actualización anual del 3 %, lo que elevará el importe hasta los 268.144,12 euros en 2029.

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Este esfuerzo económico permitirá reforzar el dispositivo, adaptarlo a las necesidades del servicio y seguir mejorando las condiciones laborales de los profesionales. Con la adjudicación del nuevo contrato, el Ayuntamiento garantiza la continuidad del servicio de salvamento y socorrismo en las próximas temporadas y reafirma su compromiso de seguir reclamando un modelo de financiación más justo que tenga en cuenta las particularidades de los municipios que gestionan y preservan espacios naturales de alto valor ambiental.