Alfonso Rodríguez Badal anuncia que volverá a optar a la alcaldía de Calvià como candidato del PSIB-PSOE: "Es una decisión tomada tras un proceso intenso de reflexión"

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha anunciado su decisión de volver a optar a la Alcaldía de Calvià como candidato del PSIB-PSOE en las elecciones municipales de 2027. Lo ha hecho a través de una carta dirigida a la militancia de la agrupación socialista, en la que explica que ha tomado la decisión tras un proceso de reflexión y adelanta que este jueves 2 de julio formalizará su candidatura ante los órganos del partido.

"Quiero volver a encabezar la candidatura de nuestro partido a la alcaldía de Calvià", afirma Rodríguez Badal al comienzo de la misiva, en la que explica que se trata de "una decisión tomada tras un proceso intenso de reflexión" y que ha podido compartir con algunos compañeros y compañeras de la agrupación, "quienes me han dado un impulso definitivo con su apoyo".

El dirigente socialista justifica su decisión por la situación política que atraviesa el municipio tras las elecciones de 2023, en las que el PSOE fue la fuerza más votada, aunque no logró mantener el gobierno. En la carta critica la gestión del ejecutivo formado por PP y Vox, al que acusa de estar "alejado de las necesidades de Calvià", sin iniciativas para afrontar "la gravísima crisis de vivienda", sin un proyecto para mejorar los servicios públicos y con "una enorme falta de contacto directo con una ciudadanía" acostumbrada, según sostiene, a la cercanía de los gobiernos socialistas.

Frente a esa situación, reivindica el trabajo desarrollado por el grupo municipal socialista durante este mandato. "Nuestro grupo municipal está haciendo una ingente tarea de oposición próxima que desnuda las carencias del actual gobierno municipal y nos sitúa a los socialistas como referentes de proximidad, propuestas y compromiso", asegura.

Alfonso Rodríguez Badal / Redacción Digital

"He recibido el ánimo y el cariño de los vecinos"

Rodríguez Badal explica también que durante los últimos meses ha recibido "el ánimo y el cariño constante de vecinos, vecinas, amistades y muchísimos compañeros y compañeras", junto con la petición de que volviera a ser el candidato socialista. Reconoce que se trata de "un enorme reto" y de "una gran responsabilidad", al tiempo que admite que el partido atraviesa "unos momentos convulsos" marcados por "la corrupción de algunos con quienes creíamos compartir muchos valores" y por "el asedio de otros que buscan desesperadamente emponzoñar la brillante gestión política de nuestro gobierno progresista en España".

Pese a ese contexto, el delegado del Gobierno lanza un mensaje de optimismo y movilización dirigido a la militancia. "La derecha y sus poderes de siempre nos quieren cabizbajos, y casi 'entregando las armas'. Y nos quieren también tristes o enfadados. Pues de eso, nada. Nos va a tener orgullosos, en pie, con la cabeza alta, y llenos de ilusión y esperanza de cambio en Calvià", afirma.

En la segunda parte de la carta, Rodríguez Badal se muestra convencido de que el PSOE puede recuperar la Alcaldía. "Estoy convencido de que juntos, juntas, somos capaces de revertir la situación y volver a gobernar para la mayoría social", escribe, defendiendo un proyecto que dé "soluciones y oportunidades de vida en Calvià" para que las nuevas generaciones puedan seguir viviendo en el municipio.