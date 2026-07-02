Alcúdia investiga un vertido de aguas fecales en una zona verde de es Barcarès

El Ayuntamiento de Alcúdia ha abierto una investigación para tratar de depurar responsabilidades por un vertido de aguas fecales en una zona verde del núcleo de es Barcarès, después de que un grupo de vecinos habían visto cómo un camión cisterna de una empresa especializada en vaciar y limpiar fosas sépticas descargase parte del depósito en un parque municipal de esta citada zona costera del municipio ‘alcudienc’.

La denuncia difundida a través de las redes sociales ha generado alarma entre los vecinos de es Barcarès. Al parecer, ayer martes a mediodía, sobre las 12,30 horas, un camión cisterna “ha realizado una descarga de su depósito en el parque municipal de es Barcarès”, una actuación que califican de “desfachatez” por parte de esta empresa a plena luz del día, cuando había “muchísimas viviendas abiertas”. Según denuncian los vecinos, los responsables de esta empresa habrían decidido “ahorrarse el viaje a la depuradora y soltar las aguas fecales en el parque”, con los consecuentes problemas de malos olores y falta de salubridad que esta actuación podría generar.

Esta acción también ha implicado la apertura de diligencias por parte del Ayuntamiento de Alcúdia. La alcaldesa Fina Linares (PP) ha confirmado a este diario que “durante una actuación derivada de una avería en la estación de bombeo de es Barcarès, se produjo una actuación incorrecta consistente en el vertido de un aparte del contenido extraído en una zona verde adyacente”.

Ante las denuncias de los vecinos, alarmados por esta conducta que califican de “atentado contra la salud pública”, la institución municipal “activó las comprobaciones oportunas en la zona afectada” una vez tuvo conocimiento de los hechos.

De forma paralela, el Consistorio “ha solicitado los informes técnicos correspondientes y está analizando todas las circunstancias para determinar posibles responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan”, añade la alcaldesa Linares.

Otra imagen del parque donde se ha realizado el vertido investigado por el Ayuntamiento de Alcúdia. / DM

La institución municipal “lamenta los hechos” y asegura que ha actuado “de manera inmediata para valorar la zona afectada” y que “seguirá trabajando con rigor para garantizar el cumplimiento ambiental y del servicio”.

Mientras avanza la investigación municipal que, según la alcaldesa, podría derivar en una sanción, las redes sociales de Alcúdia han iniciado un debate sobre esta cuestión. Mientras algunos vecinos expresan su preocupación, otros relativizan el suceso y confían en la “profesionalidad” de la empresa responsable.

Algunos participantes aseguran que las aguas fecales podrían incluso servir de abono para las plantas de la zona verde afectada, aunque esta afirmación es rebatida por otros vecinos, que sostienen que se trata de un “residuo químico, no natural” que además contiene “altas concentraciones de detergentes, cloro, jabón y limpiadores químicos que son tóxicos para la tierra” porque “quema las raíces”. “El exceso de amoniaco y nitrógeno sin tratar destruye los microorganismos del suelo y quema gravemente las raíces de los olivos en lugar de nutrirlos”, añaden. Además, denuncian que el vertido en una zona residencial “genera un riesgo biológico inmediato de infecciones para personas y mascotas”.

Algunos residentes exigen una multa contundente a la empresa. Otros aseguran que en otros municipios también pasa mientras las autoridades municipales miran hacia otra parte. “Es una guarrada y seguramente será ilegal, pero on es peor que lo que hacen el 99% de todas las construcciones en el campo”, apunta un vecino con respecto al vertido de aguas sucias que está investigando el Ayuntamiento.