El alcalde de Sóller confirma que repetirá como candidato del PP pese a la investigación judicial

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, aseguró ayer que la investigación judicial abierta tras la admisión a trámite de una querella por un presunto trato de favor no condicionará su futuro político y confirmó que volverá a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía en las elecciones municipales del próximo año.

El regidor afirmó sentirse “tranquilo” ante el procedimiento judicial, aunque reconoció estar “triste” y “decepcionado” por la utilización política que, a su juicio, se ha hecho del caso por parte de la oposición.

“Estoy tranquilo con el caso, pero muy triste por la utilización política que se ha hecho, que sobrepasa el límite de lo absurdo. Ahora toca esperar una resolución y confío plenamente en la Justicia”, manifestó Nadal, quien insistió en que todavía no ha sido juzgado y defendió que será la resolución judicial la que determine los hechos.

El alcalde señaló que entiende que la oposición utilice políticamente la investigación, aunque considera que “las cosas tienen un límite”. “Se han sobrepasado unas líneas. A mí no se me ha juzgado y lo que pretende la oposición es un desgaste que no conseguirán”, afirmó.

“La investigación judicial no afecta a mi candidatura para las próximas elecciones” Miquel Nadal — Alcalde de Sóller

Nadal también quiso despejar cualquier incógnita sobre su continuidad al frente de los populares de Sóller. “La investigación judicial no afecta a mi candidatura para las próximas elecciones”, aseguró, confirmando que repetirá como cabeza de lista del PP.

Asimismo, expresó su decepción por la actitud de algunos representantes de la oposición. “Estoy muy triste y decepcionado con muchas personas de la oposición. La gente me conoce y no tiene dudas sobre mi persona. Ha habido una utilización política exagerada del caso”, añadió.

Reacciones

El alcalde relacionó estas declaraciones con las reacciones que distintos partidos realizaron tras conocerse la apertura de diligencias por parte de un Juzgado de Instrucción de Palma, especialmente con una publicación difundida en redes sociales por el PSIB en la que aparecía una fotografía suya junto al expresidente del Govern, Jaume Matas; el exconseller José María Rodríguez; y otras dos personas vinculadas al PP investigadas por los tribunales durante la presente legislatura. La imagen iba acompañada del mensaje: "Los únicos cargos políticos de las islas imputados por presunta corrupción son del PP".

Precisamente esta publicación derivó, según diversas fuentes, en un incidente ocurrido el pasado jueves durante la presentación del libro de las Jornadas de Estudios Locales de Sóller. En ese acto, Nadal recriminó al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Jaume Mateu, la difusión de la citada imagen. Mateu ha declinado realizar declaraciones sobre lo sucedido.

Quien sí se pronunció fue la portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, que expresó públicamente su apoyo al edil socialista y acusó al alcalde de protagonizar un episodio de “ataques, intimidaciones y amenazas”. Según explicó en rueda de prensa, Nadal dirigió a Mateu expresiones como “me las pagarás” o “sinvergüenza” delante de numerosos asistentes.

Celià calificó los hechos de “muy graves” y lamentó que un concejal de la oposición fuera increpado en un acto público. A su juicio, la reacción del alcalde fue “irracional” y “muestra la cara oculta” de Nadal. Por ello, Més per Sóller hizo una condena pública de lo ocurrido y trasladó su solidaridad al portavoz socialista.