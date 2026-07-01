El TIB refuerza su red con nuevos autobuses y prueba la reserva previa en la línea 203

La red de autobús interurbano del TIB en Mallorca incorpora desde este miércoles nuevos buses de refuerzo en distintas zonas de la isla, en el marco de un plan de mejora del transporte público que ha permitido ampliar la flota en 27 vehículos durante el último año, según explica el Govern. Entre las principales novedades destaca la puesta en marcha de una prueba piloto de reserva previa de plaza en la línea 203 (Port de Sóller–Deià–Valldemossa–Palma).

Este sistema experimental se aplica inicialmente a una frecuencia diaria, concretamente al servicio que sale a las 15 horas desde el Port de Sóller, con paradas en Deià (15,30 horas) y Valldemossa (15,45 hores), entre otros puntos. La iniciativa permite a los usuarios con Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal garantizar su asiento mediante reserva previa, ya sea a través de la web del TIB o por teléfono.

En los primeros días de funcionamiento ya se han registrado reservas de diez plazas por parte de seis usuarios. El sistema permite reservar trayectos con una antelación de entre siete días y 48 horas, así como gestionar reservas para varios días consecutivos, hasta un máximo de una semana. También se contempla la cancelación hasta tres horas antes del servicio, si bien los usuarios que no utilicen una plaza reservada sin cancelarla no podrán volver a reservar durante la semana siguiente.

Esta prueba forma parte de un conjunto más amplio de mejoras impulsadas por el Govern, que incluyen la incorporación de seis autobuses adicionales este verano para reforzar líneas de alta demanda. En el caso de la línea 203, el refuerzo permitirá aumentar las frecuencias hasta un 43 % entre Valldemossa y Palma, y un 15 % entre el Port de Sóller y la capital.

El plan global de refuerzo del TIB, dotado con un incremento presupuestario de 150 millones de euros para el periodo 2024-2030, ha permitido aumentar el servicio en un 50 %, con más frecuencias, nuevas rutas y vehículos de mayor capacidad. Entre otras actuaciones, destaca la consolidación del servicio Aerotib durante todo el año.

Noticias relacionadas

Además de la línea 203, el refuerzo de este verano alcanza a otras rutas clave de la isla. En la zona de Ponent, se suma un autobús a la línea 104 (Magaluf–Palma) y otro a la 121 (Andratx–Sant Elm). En el norte, se amplía la capacidad de la línea 302 (Can Picafort–Alcúdia–Palma) y se incorpora un refuerzo en la 301 (Port de Pollença–Palma). En Llevant, la línea 401 (Cala Millor–Manacor–Palma) también ha mejorado su capacidad con vehículos más grandes.