Raixa acogerá una formación única en España para profesionalizar el oficio de marger

La finca pública de Raixa se convertirá en un espacio de formación profesional especializada en pedra en sec, una técnica tradicional esencial para la conservación del paisaje y el patrimonio de Mallorca.

La conselleria de Educación y Universidades y el Consell de Mallorca han firmado un convenio de colaboración que permitirá impartir en este entorno los estudios de construcción de pedra en sec autorizados en el IES Politècnic, dentro de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.

La formación, única en España, responde a una demanda histórica del sector y supone un avance en el reconocimiento del oficio de marger. El alumnado podrá obtener un grado C de formación profesional y el correspondiente certificado profesional.

Antoni Vera y Llorenç Galmés, en la presentación del convenio en Raixa. / CAIB

Programa

El programa tendrá una duración de 600 horas y ofrecerá una capacitación integral en la construcción y mantenimiento de estructuras sin aglomerantes, encajando las piedras con precisión para lograr edificaciones estables y duraderas.

Según el convenio, el Consell de Mallorca cederá espacios de Raixa como aulas, zonas de prácticas y terrenos exteriores, mientras que la Conselleria, a través del IES Politècnic, asumirá la formación, el profesorado y los materiales necesarios.

Con esta iniciativa, Baleares refuerza su liderazgo en la formación especializada en pedra en sec y apuesta por la profesionalización de un sector clave para la conservación del territorio y la creación de empleo cualificado.