Inca revive el alma de sus fábricas de calzado con una visita teatralizada única

El Museu del Calçat i de la Indústria de Inca acogerá este sábado una original visita teatralizada que transportará al público a una fábrica de calzado de las décadas de los años setenta y ochenta. La propuesta, interpretada por la compañía Teatre per el Món, ofrecerá una experiencia inmersiva para descubrir cómo era el trabajo cotidiano en una de las industrias que marcó el desarrollo económico y social de Inca, conocida históricamente como la Ciutat de la Pell.

A través de escenas inspiradas en la realidad de la época, los asistentes podrán conocer de cerca los procesos de fabricación del calzado, el ambiente de las fábricas y las vivencias de sus trabajadores y trabajadoras. La actividad pretende acercar este legado industrial de una manera didáctica, participativa y emotiva, contribuyendo a preservar la memoria colectiva de un sector que ha definido la identidad de Inca durante generaciones.

La representación cuenta con la dirección de Biel Ramon y un reparto formado por Biel Ramon, Adela Mira, Núria Garcia, Rafel Alomar, Vincent Fouillat, Pau Fuster, Marga Pons y Victoria Sans, además de varios figurantes. La puesta en escena se complementa con sonido ambiental de maquinaria, vestuario de época y diferentes elementos propios de la fabricación del calzado, recreando fielmente la atmósfera de una fábrica de aquellos años.

Solidaridad

Además de su valor cultural, la iniciativa tiene también un importante componente solidario. La compañía Teatre per el Món destina los beneficios de sus actividades al proyecto «4ojos 2sonrisas», una iniciativa que facilita gafas nuevas gratuitas a niños y niñas en edad escolar de Senegal y distribuye gafas de segunda mano a otras personas que las necesitan.

El regidor de Museos, Andreu Caballero, ha destacado que «esta visita teatralizada es una forma innovadora de mantener viva la memoria de nuestro pasado industrial y de rendir homenaje a todas las personas que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyeron a convertir Inca en un referente del sector del calzado. Además, resulta especialmente satisfactorio que esta propuesta una patrimonio, cultura y solidaridad».

La actividad tendrá una duración aproximada de sesenta minutos y se enmarca en la programación del Museu del Calçat i de la Indústria para seguir acercando la historia y el patrimonio industrial de Inca a toda la ciudadanía mediante experiencias museísticas innovadoras.