Aparece una serpiente en Bunyola en plena expansión de la especie invasora en Mallorca

Un nuevo ejemplar de serpiente ha sido localizado este miércoles en Mallorca. En esta ocasión, el animal ha aparecido sin vida en la urbanización de Sa Coma, en el municipio de Bunyola, en una nueva escena que refleja cómo la presencia de estos reptiles es cada vez más habitual en distintos puntos de la isla. Aunque las causas de la muerte del ejemplar no han trascendido, el hallazgo se suma a una larga lista de apariciones registradas en los últimos meses tanto en zonas urbanas como en playas, viviendas e incluso en el mar.

Cada vez son más frecuentes los avistamientos

La expansión de la serpiente de herradura preocupa desde hace años a los expertos y a las administraciones. Se trata de una especie introducida procedente de la península ibérica que ha ido colonizando diferentes zonas de Mallorca y que actualmente supone una de las principales amenazas para la fauna autóctona.

En las últimas semanas se han sucedido varios episodios llamativos. Una serpiente apareció nadando frente a la Playa de Palma, otra salió del agua en Peguera, otra llegó a subirse al kayak de unos piragüistas frente a las islas Malgrats y, recientemente, un agente de la Policía Local de Palma resultó herido de carácter leve tras ser mordido mientras intentaba capturar un ejemplar que se había colado en una vivienda de Son Ferriol.

No son peligrosas para las personas, pero sí para el ecosistema

Los especialistas insisten en que estas serpientes no representan un peligro para las personas. La culebra de herradura puede impresionar por su tamaño (algunos ejemplares alcanzan cerca de dos metros de longitud), pero habitualmente evita el contacto con los humanos y solo se defiende si se siente acorralada.

La principal preocupación es su impacto sobre la biodiversidad balear. Al tratarse de un depredador introducido, puede alimentarse de pequeños mamíferos, aves, reptiles y otras especies propias de la isla, alterando un ecosistema especialmente frágil.

El profesor de Ecología de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Samuel Pinya, advertía recientemente de que la expansión de estas serpientes podría provocar, a largo plazo, "una desestabilización completa del ecosistema", y reconocía que su erradicación resulta prácticamente imposible.

Qué hacer si aparece una serpiente

Las autoridades recomiendan no manipular al animal si se encuentra una serpiente y, siempre que sea posible, mantenerla localizada sin poner en riesgo la seguridad de las personas. En ese caso, se aconseja avisar al COFIB, al Servei de Protecció d'Espècies, al ayuntamiento correspondiente o, si la situación lo requiere, al 112 o a la Policía Local, para que indiquen cómo actuar o procedan a su retirada. También puede notificarse el avistamiento a través de la plataforma Línea Verde COFIB, especialmente cuando existan dudas sobre la identificación de la especie.