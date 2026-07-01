Los alumnos del IES Mossèn Alcover podrán compaginar los estudios musicales con el Conservatorio de Manacor

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, firmaron ayer un convenio de colaboración para implantar en Manacor el Programa de Enseñanzas Integradas (PEI), con el objetivo de facilitar la conciliación académica del alumnado de Educación Secundaria con aptitudes musicales mediante una organización más compacta que optimice el tiempo lectivo.

El nuevo programa, que comenzará ya en el curso 2026-2027, se impartirá de forma coordinada entre el IES Mossèn Alcover y el Conservatorio Municipal de Música de Manacor.

Según el convenio, el Ayuntamiento de Manacor impulsará la coordinación entre ambas instituciones en aspectos como los horarios, los periodos de exámenes, las comisiones de seguimiento y la organización de espacios y servicios para el alumnado. Por su parte, la conselleria definirá la organización y las instrucciones del programa, prestará apoyo técnico al conservatorio y velará por el cumplimiento de la normativa a través de la inspección educativa.

Una clase en el conservatorio. / Sebastià Sansó

También se constituirá una comisión de seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento y de la conselleria para supervisar el desarrollo del PEI, resolver incidencias y evaluar su aplicación. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Actualmente, estas enseñanzas integradas solo pueden cursarse en Palma, por lo que la llegada del PEI a Manacor supone un avance para acercar esta oferta educativa a la comarca del Llevant, favoreciendo la igualdad de oportunidades y evitando largos desplazamientos al alumnado y a sus familias.

Hace una década

El PEI se puso en marcha en Mallorca durante el curso 2015-2016, mediante la colaboración entre el CEIP Joan Maria Thomàs y el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, con el objetivo de resolver las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes que desean cursar simultáneamente estudios académicos y artísticos.

Desde entonces, el programa se ha ido extendiendo a otras islas como Ibiza y Menorca, consolidándose como un modelo de éxito dentro del sistema educativo balear.

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Su principal finalidad es racionalizar y compactar los horarios. Sin este sistema, un alumno puede llegar a acumular hasta 40 horas semanales de formación musical, lo que dificulta la conciliación con los estudios obligatorios y con el tiempo personal.