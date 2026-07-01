La alcaldesa de Llucmajor, tras anunciar que no será candidata del PP: "Ha sido la decisión más difícil de mi vida política"

Xisca Lascolas ha anunciado que no optará a la reelección como alcaldesa de Llucmajor en 2027, una decisión que pondrá fin a una trayectoria de 16 años en el Ayuntamiento. Su adiós llega tras una legislatura especialmente convulsa, marcada por la investigación de las obras del polígono de Son Noguera, la polémica de la granja avícola y la crisis del servicio de recogida de basuras, además del debate interno sobre su continuidad en el proyecto del PP. Pese al peso político y personal del anuncio, Lascolas se mostró sonriente, cercana y positiva durante la presentación de ayer del nuevo servicio de limpieza viaria en s’Arenal, donde hizo balance de su decisión. Lascolas asegura que se trata de una decisión “muy hablada y meditada” con su familia y con el partido, niega que exista falta de sintonía con la dirección popular y repasa una etapa que define como “uno de los mayores honores” de su vida.

¿Cómo valora la decisión de no volver a presentarse a la reelección en 2027?

Como expliqué en la carta, ha sido una decisión muy hablada y meditada con mi familia y con el partido. Es algo que llevábamos tiempo hablando y consideramos que este era el momento adecuado para anunciarlo, con suficiente antelación a las elecciones, para que la Junta Local pueda elegir un nuevo candidato o candidata para Llucmajor. Llevo 15 años en el Ayuntamiento y, cuando termine la legislatura, serán 16. Todo son etapas y sentía que había llegado el momento de poner un punto y aparte a la política municipal. No sé qué haré después, pero afronto con fuerza este último año de legislatura. La puesta en marcha del nuevo servicio de limpieza es muy importante y todavía quedan contratos que están en proceso de adjudicación. En los próximos meses se pondrán en marcha y será la guinda para redondear la legislatura.

Más allá de los motivos personales, ¿ha habido falta de sintonía con la dirección del PP?

Todo lo contrario. Cada uno puede tener su opinión, pero durante esta legislatura he contado con todo el apoyo del Partido Popular. En todos los problemas y situaciones que hemos vivido, incluidos los cambios en el equipo de gobierno y otras dificultades, siempre he sentido el respaldo del partido a nivel regional.

Xisca Lascolas, ayer en s'Arenal en la presentación del nuevo servicio de limpieza viaria. / R.F.

Después de 15 años en el Ayuntamiento y tras una legislatura especialmente complicada, ¿cómo se siente tras anunciar que no se presentará a la reelección?

Son muchas emociones. Empecé con 25 años; el mismo día que cumplía 25 juré el cargo por primera vez en el Ayuntamiento de Llucmajor. Hace apenas unas semanas cumplí 40, así que he pasado prácticamente media vida aquí. He crecido personalmente y el personal municipal me ha visto crecer. Son emociones encontradas, pero en la vida todo son etapas. Habré estado cuatro legislaturas en el Ayuntamiento y creo que ahora toca poner un punto y aparte, no un punto final. Estaré donde el partido considere que debo estar.

"La política la llevo en la sangre, me apasiona y, si no fuera así, no habría aguantado tantos años"

¿Volverá a formar parte de las listas o dejará la política municipal?

Ahora mismo no hay nada sobre la mesa. Estaré al lado del partido. La política la llevo en la sangre, me apasiona y, si no fuera así, no habría aguantado tantos años.

¿Qué balance hace de toda su trayectoria en la política municipal y, especialmente, de estos años como alcaldesa?

Ha habido momentos muy difíciles a nivel personal, pero el balance es positivo. Tal y como está la política hoy en día, solo puedes dedicarte a ella por convicción, con ganas e ilusión. Yo sigo teniendo esa ilusión, aunque evidentemente estoy más cansada que al inicio de la legislatura. Lo saco todo en positivo. Me quedo con todo lo aprendido. Lo que he vivido durante estos años, el contacto con la gente, conocer cada rincón del municipio, sus tradiciones y su forma de ser, es una experiencia que difícilmente podría haber adquirido en otro trabajo. Además, he sido testigo del crecimiento de Llucmajor, que ya supera los 42.000 habitantes. Todo eso hace que el balance sea muy positivo.

¿Ha sido una de las decisiones más difíciles de su vida política?

Probablemente sí. La familia ha pesado mucho y también cómo me siento a nivel personal. Tenía que hacer ese balance y la decisión ha sido dar un paso al lado para empujar a quienes vengan detrás.

¿Hay alguien que ya suene para tomar el relevo?

[Ríe]. Eso lo decidirá la Junta Local.