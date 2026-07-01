Solo 11 de las 30 playas de Calvià tienen socorristas: el colectivo denuncia una situación “crítica”

Los socorristas del municipio de Calvià han convocado una concentración el próximo lunes 6 de julio, a las 8.15 horas, frente a las puertas del Ayuntamiento para denunciar la situación que, aseguran, atraviesa el servicio de salvamento y socorrismo del municipio, así como la falta de diálogo con el consistorio. Entre las principales denuncias del colectivo figura la falta de cobertura en numerosas playas del municipio. Los socorristas aseguran que, de las cerca de 30 playas de Calvià, únicamente 11 disponen de servicio de vigilancia, dejando sin protección algunos arenales de gran afluencia. En este sentido, relacionan esta situación con varios sucesos ocurridos en los últimos años, entre ellos el fallecimiento de un vecino en Cas Català, el accidente sufrido por un menor de ocho años en Cala Comtesa y la reciente muerte de un turista en Ses Silles.

Protesta de los socorristas de Calvià. / Unió Socorristes Calvià

El colectivo también critica que el servicio finalice diariamente a las 18.00 horas durante los meses de verano, cuando las playas todavía registran una elevada afluencia de bañistas. Asimismo, denuncia que la vigilancia solo se presta durante seis de los nueve meses en los que las playas permanecen explotadas comercialmente, pese a que servicios como el alquiler de hamacas comienzan ya en marzo.

Según ha informado el colectivo en una nota de prensa, la movilización responde a la decisión del Ayuntamiento de cancelar de forma "unilateral e injustificada" la reunión que ambas partes tenían prevista para el pasado 22 de junio con el objetivo de abordar las principales problemáticas del servicio. Los trabajadores consideran que esta decisión supone un cierre de las vías de negociación y un "desprecio institucional" hacia sus reivindicaciones.

Infraestructuras

Otra de las reclamaciones hace referencia al estado de las infraestructuras. Los socorristas sostienen que varias torres de vigilancia presentan deficiencias y no cumplen con la normativa de prevención de riesgos laborales, lo que, según afirman, ya ha provocado lesiones por exposición solar entre algunos trabajadores. También señalan el deterioro de instalaciones como las de El Toro, la ausencia de un puesto de socorro en Illetes o la falta de agua para la higiene del personal en La Romana.

En materia de accesibilidad, denuncian que el servicio de asistencia para personas con movilidad reducida únicamente está disponible en cuatro de las once playas vigiladas, una situación que consideran insuficiente y discriminatoria para los usuarios que requieren este tipo de apoyo.

Los representantes del colectivo aseguran que, ante la ausencia de soluciones y la falta de interlocución con el Ayuntamiento, han decidido iniciar movilizaciones para reclamar un servicio de socorrismo "digno, seguro y acorde con las necesidades reales del municipio".