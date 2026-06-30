Recogen firmas para revisar la ZBE de Sóller y limitar el acceso de los no residentes

Una iniciativa ciudadana ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar la revisión del modelo actual de movilidad en el municipio ante el aumento de la presión turística, la masificación y la falta de aparcamiento que, según los promotores, afecta de manera directa a la calidad de vida de los residentes. La campaña de firmas denuncia que la combinación de vehículos de alquiler, visitantes y no residentes ha convertido la búsqueda de estacionamiento en una tarea cada vez más difícil para los sollerics, al mismo tiempo que incrementa la saturación del tráfico y la ocupación del espacio público.

La petición señala que las medidas implantadas hasta ahora, como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), no habrían alcanzado los objetivos previstos, ya que “los vehículos no residentes continúan accediendo masivamente al centro urbano”, según recoge el documento. También expresa dudas sobre el funcionamiento real del sistema de cámaras y sobre la efectividad de los controles, especialmente en aquellos aparcamientos o zonas a los que solo se puede llegar atravesando vías sometidas a restricciones.

Operativo

Por eso, el texto solicita información detallada sobre el estado operativo de las cámaras de control de la ZBE, así como datos de transparencia relativos al número de expedientes sancionadores tramitados y a la recaudación económica generada desde su puesta en marcha. La petición pide que estos datos se faciliten con el máximo detalle posible (diarios, mensuales y acumulados).

Además, el documento que han formulado los promotores de la campaña de recogida de firmas insta al Ayuntamiento a revisar el modelo de regulación del tráfico en el centro y a estudiar la implantación de un Área de Circulación Restringida (ACIRE) o medidas equivalentes que prioricen el acceso de los residentes, servicios públicos y vehículos autorizados. El objetivo sería “recuperar la funcionalidad del centro urbano y mejorar la movilidad y la convivencia”, según se expone.

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