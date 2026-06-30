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Pulmó Verd inicia una nueva campaña contra el parque fotovoltaico de Son Bonet

La plataforma vecinal instala pancartas frente al aeródromo y mantiene su rechazo a la instalación de placas solares en los terrenos de AENA

Pancartas contra el parque fotovoltaico.

Pancartas contra el parque fotovoltaico. / Miquel Bosch

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Miquel Bosch

Marratxí

La asociación Pulmó Verd, de Es Pla de na Tesa, continúa con sus reivindicaciones contra la instalación de placas solares en un solar de Son Bonet que, en fechas pasadas, fue utilizado por el pueblo como campo de fútbol, pese a ser propiedad de AENA.

Pancartas contra el parque fotovoltaico.

Pancartas contra el parque fotovoltaico. / Miquel Bosch

La nueva campaña se ha iniciado en la mañana de este martes, festividad de Sant Marçal, patrón de Marratxí, con la instalación de pancartas en la carretera de Inca, justo enfrente de la entrada al aeródromo. En este mismo entorno se puede contemplar el renovado DC-3, recuperado para poder ser visitado.

Lucha

La plataforma vecinal ha anunciado que continuará con su lucha contra este parque fotovoltaico proyectado en Son Bonet.

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