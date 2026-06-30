Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor

Marga Prohens ha fulminado en un santiamén a Xisca Lascolas, quién dijo que la presidenta del Govern no tenia colmillo. A la alcaldesa del PP en Llucmajor solamente la han dejado despedirse con una carta lacrimógena, por aquello de guardar las formas.

Para no desentonar, nos guardaremos la opinión reinante de su partido en Palma sobre la llucmajorera; piensen en el peor adjetivo relacionado con la incompetencia, y pónganse en modo superlativo. Eso sí, la moral conservadora siempre tiene un detalle tópico en estos casos: «Pero es muy buena persona».

En su escrito-paripé, Lascolas vincula su marcha a una decisión voluntaria, disculpen las carcajadas. En el único arranque de sinceridad, la todavía alcaldesa confiesa en su carta que la decisión ha sido «consensuada [...] sobre todo, con el partido». Confunde consensuar con imponer, qué le vamos a hacer. «No os negaré que ha sido –y está siendo– una legislatura difícil y compleja», añade honestamente Lascolas, como si no nos hubiéramos dado cuenta de todos los desaguisados en el Ayuntamiento de Llucmajor en este último trienio. Las obras fantasma en el polígono de Son Noguera o Son Fosquet investigadas por la Guardia Civil, y con una concejala de Urbanismo parapetada en un silencio injustificable, no son más que la última gota del vaso. La falta de explicaciones públicas ha sido vergonzosa, un equipo de gobierno no puede actuar como lo ha hecho el PP de Llucmajor. Hasta el alcalde de Sóller del mismo partido, investigado por presunta prevaricación, ha tenido más talla.

Hace tiempo que el PP balear tiene un problema en Llucmajor. En una salida tampoco nunca bien aclarada, el entonces alcalde Éric Jareño anunció por sorpresa en diciembre de 2022 que no optaría a la reelección. Era una joven promesa electoral que se truncó por el camino.

Prohens domina el Migjorn de Mallorca con el triunvirato de alcaldesas: la avispada e invencible Carraixeta, Cati Soler (Felanitx); la tremenda Maria Pons (Santanyí); y la combativa Xisca Porquer (Campos). El llamado «cono sur» -en argot propio del PP balear- despliega amplias mayorías y relega a la izquierda, que no consigue desgastarlas. Conviene que la presidenta busque a un buen candidato, si no quiere volver a dejar a Llucmajor en la cola.