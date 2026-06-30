Descubren en Mallorca los restos fósiles de un cangrejo de hace 35 millones de años nunca antes hallado en la Península Ibérica

Mallorca continúa revelando algunos de los secretos mejor guardados de su pasado geológico. Un equipo de investigadores ha identificado en Randa (Algaida) los restos fósiles de un cangrejo marino que vivió hace unos 35 millones de años y que nunca había sido documentado hasta ahora en la Península Ibérica.

El descubrimiento ha sido publicado en el Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares y ha sido realizado por los investigadores Àlex Ossó, Josep Juárez-Ruiz y Rafel Matamales-Andreu, estos dos últimos vinculados al Museo Balear de Ciencias Naturales. Aunque otros representantes de este grupo de cangrejos fósiles ya habían aparecido en zonas como Cataluña, Aragón o el sudeste peninsular, el género Palaeocarpilius nunca había sido registrado hasta ahora en la Península Ibérica.

Los restos fósiles pertenecen a la especie Palaeocarpilius cf. macrochelus, una especie extinguida que habitaba en aguas tropicales y poco profundas. Según explican los investigadores, este animal robusto presentaba “un caparazón ancho y estaba redondeado y unas grandes pinzas que probablemente utilizaba para manipular y fragmentar su alimento”.

Mallorca descubre los restos fósiles de un cangrejo de hace 35 millones de años nunca antes hallado en la Península Ibérica / MUCBO

Hace aproximadamente 35 millones de años, el paisaje de Mallorca era muy distinto al actual. Las Baleares todavía no existían como un archipiélago y gran parte del territorio permanecía sumergido bajo las aguas cálidas de un gran océano tropical, precursor del actual mar Mediterráneo. En ese entorno convivían corales, moluscos, erizos de mar y una gran diversidad de crustáceos, entre ellos el cangrejo ahora identificado.

El descubrimiento también aporta nuevas pistas sobre las conexiones entre los ecosistemas marinos de aquella época. Los investigadores consideran que “cada nuevo hallazgo nos ayuda a entender mejor cómo era Baleares antes de que existieran las islas actuales y qué organismos vivían allí". Asimismo, señalan que este fósil representa solo “una pequeña parte de lo que queda por descubrir” y que cada hallazgo permite “conocer los ecosistemas que existieron mucho antes de la aparición de las islas actuales”.