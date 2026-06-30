Mallorca abrirá la temporada de caza del tordo el 12 de octubre con un máximo de 18 capturas al día

El Consell de Mallorca ha publicado la nueva orden de vedas para la temporada 2026-2027, un documento muy esperado por el sector cinegético de la isla con el que fija los periodos, los días hábiles y los límites de captura para todas las modalidades de caza. La resolución, publicada en el boletín oficial, concreta el marco normativo anual e incorpora las especificidades técnicas necesarias para garantizar una gestión sostenible de los recursos cinegéticos.

En el ámbito de la caza menor, el tordo y las especies análogas vuelven a tener un papel destacado. El zorzal común y otras especies similares podrán cazarse con escopeta entre el 12 de octubre y el 7 de febrero, con un máximo de 18 capturas por cazador y día. Además, la modalidad tradicional del zorzal “a coll”, especialmente arraigada en la Serra de Tramuntana, mantiene su periodo específico: del 12 de octubre al 31 de enero, ampliable hasta el 10 de febrero. En este caso, los días hábiles serán lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo y festivos, y será necesario disponer del permiso correspondiente. El documento recuerda que se autorizará un máximo de 2.750 permisos para la caza en filats de cara a la próxima temporada.

Respecto al resto de especies de caza menor, la temporada general comenzará el 12 de octubre e incluirá la caza de la perdiz, la liebre, el conejo, la perdiz, la becada, las anátidas y otras aves migratorias. La perdiz tendrá un límite de seis capturas diarias, mientras que la becada se restringe a cuatro por cazador y día. Las anátidas mantienen un máximo de ocho capturas, con limitaciones específicas para algunas especies como el silbón europeo o el porrón europeo.

La media veda, que se extenderá del 23 de agosto hasta la apertura general, permitirá la caza de la perdiz, la paloma torcaz y el conejo, con días hábiles diferenciados según la modalidad. En el caso de la perdiz, podrá cazarse hasta el 4 de octubre, con un máximo de seis piezas por jornada.

Control de la tórtola europea

La resolución también establece el régimen de control de la tórtola europea, que mantiene un sistema de cuota insular y la obligación de comunicar telemáticamente las capturas. Una vez alcanzado el total autorizado, la caza de esta especie quedará automáticamente cerrada. El límite para toda Mallorca será de 2.040 ejemplares.

Entre las novedades de la orden de vedas para la próxima temporada destaca el aumento del número máximo de capturas de conejo, que pasa de 6 a 10 piezas por cazador y día. La apertura de la veda será el 21 de junio con escopeta y el 23 de junio con perros ibicencos. En cuanto a la tórtola salvaje, el máximo permitido será de 6 capturas, dos más que en la temporada anterior.