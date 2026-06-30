Llucmajor estrena su nuevo servicio de limpieza en s’Arenal entre críticas vecinales por la basura acumulada

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha presentado este martes en s’Arenal el nuevo servicio de limpieza viaria del municipio en la que ha sido su primera comparecencia pública tras anunciar que no optará a la reelección como candidata del PP en las elecciones municipales de 2027. Un anuncio que, según ha asegurado, no resta intensidad a su último año de mandato, en el que quiere culminar algunos de los principales contratos de la legislatura. Durante la presentación, Lascolas ha calificado la puesta en marcha del servicio de limpieza como "uno de los contratos más importantes" impulsados por el Ayuntamiento. El contrato, adjudicado por 29.973.433 euros y con una duración de ocho años, supondrá un importante refuerzo de los medios humanos y materiales destinados a la limpieza viaria.

La implantación del nuevo servicio ha comenzado este martes en las inmediaciones de la Plaça Major de s'Arenal y se extenderá de forma progresiva al conjunto de este núcleo, las urbanizaciones y el casco urbano de Llucmajor. El Ayuntamiento ha explicado que la elección de s'Arenal responde al incremento de población y actividad que registra durante los meses de verano, lo que exige una mayor intensidad en las labores de limpieza.

La alcaldesa ha destacado que el nuevo servicio contará con más personal y una renovación completa de la maquinaria. Así, la empresa adjudicataria dispone de un plazo máximo de un año para incorporar todos los nuevos vehículos y equipos, aunque, según ha puntualizado, la previsión es adelantar al máximo su llegada para acelerar la mejora del servicio.

Novedades

Entre las principales novedades figuran el incremento de las frecuencias de limpieza, el refuerzo de la plantilla y la incorporación del doble de medios mecánicos respecto al contrato anterior, con nuevas barredoras eléctricas, baldeadoras y sopladores. Además, por primera vez, el contrato incorpora un sistema de control de calidad que permitirá al Ayuntamiento supervisar de forma objetiva el cumplimiento de los estándares del servicio.

El nuevo contrato también contempla un refuerzo específico para las zonas turísticas durante la temporada alta, con equipos adicionales para atender el aumento de actividad en los núcleos costeros. Asimismo, se instalarán nuevas papeleras bicompartimentadas que permitirán separar los envases del resto de residuos directamente en la vía pública, con el objetivo de fomentar la recogida selectiva.

Lascolas ha defendido que "la puesta en marcha del nuevo servicio de limpieza es muy importante para el municipio" y ha recordado que todavía quedan contratos en fase de adjudicación que verán la luz en los próximos meses. "Será la guinda para acabar de redondear la legislatura", ha afirmado.

Contenedores llenos y basura en la calle en las inmediaciones de la plaza Major de s'Arenal. / R.F.

Contraste

Sin embargo, la presentación estuvo marcada por el contraste entre el nuevo servicio y la situación que todavía vive otro servicio, el de la recogida de residuos. A escasos metros del acto, varios contenedores permanecían completamente llenos, una imagen que ha vuelto a evidenciar el malestar vecinal por el conflicto de las basuras. De hecho, algunos vecinos que paseaban por la plaza han aprovechado la presencia de la comitiva municipal para expresar su indignación. "No tenéis vergüenza", ha reprochado uno de ellos a los responsables políticos mientras señalaba los contenedores desbordados, criticando que se presentara el nuevo servicio de limpieza viaria mientrasel de la recogida de basuras sigue generando problemas en el municipio.